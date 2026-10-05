جامعة الشارقة تعفي مشجعي «الأبيض» من الغياب لحضور نهائي «خليجي 27»

أعلنت جامعة الشارقة إعفاء منتسبيها الراغبين في حضور المباراة النهائية لبطولة «خليجي 27» في مدينة جدة، ومؤازرة منتخب الإمارات أمام السعودية، من الغياب، وذلك بناءً على توجيهات مدير الجامعة الدكتور عصام الدين إبراهيم عجمي.

وقالت الجامعة في بيان اليوم الإثنين: «إن الاستفادة من الإعفاء يتطلب تقديم ما يثبت حضور المباراة، من خلال إرفاق تذكرة الدخول، وإرسال نسخة منها إلى البريد الإلكتروني لمدير الجامعة، وذلك لتوثيق الحضور واستكمال الإجراءات المعتمدة».

وأضافت: «تأتي المبادرة في إطار دعم المنتخب الوطني وتعزيز الحضور الجماهيري في المدرجات خلال المباراة النهائية، التي يتطلع خلالها «الأبيض» إلى التتويج بلقب (خليجي 27)».

ودعت الجامعة منتسبيها الراغبين في الاستفادة من الإعفاء إلى الالتزام بالإجراءات المحددة وتقديم إثبات حضور المباراة.