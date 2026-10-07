"طيف" ترامب يخيّم على "نوبل للسلام".. الجائزة تُمنح الجمعة

تعلن لجنة نوبل الجمعة اسم الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، حيث تدرك اللجنة أن قرارها سيكون موضع متابعة دقيقة وترقب وانتظار لاسيما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لطالما حلم منذ عودته إلى البيت الأبيض، العام 2025، بالحصول على نوبل للسلام. ويرى خبراء، وفق وكالة فرانس برس، أن من المستبعد ينال ترامب الجائزة، إذ تبدو فرصته ضئيلة، لكنّ "طيفه" سيخيم على أذهان من يختارون الفائز، بعد حملته المكثّفة غير المسبوقة العام الماضي للحصول على الجائزة.

وهناك 287 مرشحاً لجائزة نوبل للسلام، بينهم ​208 أفراد و79 منظمة. ولا تعرف أسماؤهم لأن القائمة تظل سرية لمدة 50 عاماً داخل خزانة في الطابق السفلي لمعهد نوبل النرويجي في أوسلو.

ومع ذلك، يمكن لمن يختارون المرشحين، الذين يبلغ عددهم الآلاف حول العالم، الكشف عن الأسماء التي اقترحوها.

ومن بين الأسماء المطروحة البابا ليو، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، أو فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسيحصل الفائز على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير و12 مليون كرونة سويدية "1.2 مليون دولار".