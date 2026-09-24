المنتخب يستدعي «سيناريو 24» أمام اليمن

يستهلّ المنتخب الوطني لكرة القدم، عند الساعة 19:55 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية، مبارياته في كأس الخليج الـ27، بمواجهة مهمة أمام المنتخب اليمني، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضاً قطر والبحرين، إذ يبحث المنتخب عن اللقب الثالث بتاريخ مشاركاته في البطولة الخليجية، بعد فوزه بنسختي «خليجي 18» عام 2007، و«خليجي 21» في 2013.

ويسعى الأبيض إلى مصالحة جماهيره بعد إخفاقه الأخير في التأهل إلى كأس العالم 2026.

واستعد المنتخب جيداً لهذه البطولة، رغم قصر فترة الإعداد، من خلال إقامة تجمع داخلي في أبوظبي، أدى خلاله ست حصص تدريبية، بجانب حصتين تدريبيتين في جدة، واختتم تحضيراته أمس بأداء تمرينه الأخير على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويتطلع المنتخب إلى فك عقدة الخروج من البطولة مبكراً من دور المجموعات خلال النسخ الثلاث الماضية على التوالي، في حين أن الأبيض كان قد وصل إلى المباراة النهائية في «خليجي 23» التي أقيمت في الكويت، لكنه خسر اللقب لمصلحة المنتخب العماني الذي فاز بركلات الترجيح بعد التعادل (صفر-صفر).

ويأمل المنتخب تكرار سيناريو المباراة الافتتاحية أمام اليمن في «خليجي 24» في قطر، عندما فاز بثلاثة أهداف سجلها علي مبخوت.

وتعد المباراة أول مهمة رسمية للمدرب الكرواتي داليتش زلاتكو مع المنتخب، منذ أن تعاقد معه اتحاد الكرة في أغسطس الماضي، خلفاً للروماني أولاريو كوزمين، علماً أن المنتخب لم يخض أي مباراة ودية في عهد زلاتكو لاختبار مدى جاهزية لاعبيه للبطولة.

ويراهن زلاتكو خلال كأس الخليج على مجموعة من الأوراق الرابحة، من بينهم لوان بيريرا، ونيكولاس خيمينيز، وبرونو أوليفيرا، ويوري سيزار، وعلي صالح، وفابيو دي ليما، وجويلهيرم بالا، في حال كان جاهزاً للمشاركة.

ويتفوق المنتخب الوطني تاريخياً على نظيره اليمني خلال المواجهات المباشرة، إذ انتهت آخر خمس مباريات بينهما بفوز الأبيض، كان آخرها في 26 مارس 2024، عندما فاز بثلاثة أهداف دون رد، خلال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وكأس العالم 2026، إذ منح هذا الفوز المنتخب بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027.

وفي المقابل، فإن المنتخب اليمني الذي يقوده المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، يضم عناصر مميزة من اللاعبين تمزج بين الخبرة والوجوه الشابة، إذ يسعى بدوره إلى ظهور مشرف في البطولة الخليجية، خصوصاً في أعقاب سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الماضية، وتوّجها بتأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائيات كأس آسيا 2027، إذ سيلعب خلالها ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم إلى جانبه أيضاً الأبيض الإماراتي. واختبر المنتخب اليمني جاهزيته، من خلال أداء مباراة ودية الأسبوع الماضي أمام الكويت، فاز فيها بهدفين مقابل هدف.

التشكيلة المتوقعة

الإمارات:

. حراسة المرمى: خالد عيسى.

. الدفاع: لوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، وروبين فيليب، وخالد الظنحاني.

. الوسط: ماركوس ميلوني، ونيكولاس خيمينيز، ولوان بيريرا، ويوري سيزار.

. الهجوم: جويلهيرم بالا، وبرونو أوليفيرا.

اليمن:

. حراسة المرمى: محمد إمام.

. الدفاع: أحمد ناصر، وعمرو طلال، ورامي الوسماني، وراضون الحبيشي.

. الوسط: عمر جولان، ومحمد هاشم، وعبدالمجيد صبارة، وعبدالواسع المطري.

. الهجوم: ناصر محمودة، وأحمد ماهر.

. المباراة أول اختبار للكرواتي زلاتكو مع الأبيض بعد تسلمه القيادة الفنية خلفاً لكوزمين.