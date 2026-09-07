واتساب يتوقف غداً عن العمل على بعض هواتف أندرويد.. تحقق من هاتفك

يبدأ تطبيق واتساب، غداً الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، تطبيق تغيير جديد يتعلق بالأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، بعدما قررت الشركة رفع الحد الأدنى لإصدارات نظام التشغيل المدعومة إلى Android 6.0، وهو ما يعني توقف التطبيق عن العمل على الهواتف التي لا تزال تعمل بإصدارات Android 5.0 وAndroid 5.1 ولا يمكنها الترقية إلى إصدار أحدث.

ويأتي هذا التغيير ضمن سياسة دورية يتبعها واتساب للتوقف عن دعم بعض الأجهزة وأنظمة التشغيل القديمة، بهدف التركيز على الإصدارات الأحدث التي توفر إمكانات أمنية وتقنية أكثر ملاءمة لتشغيل التطبيق والحفاظ على مستوى الأداء المطلوب.

وكان واتساب يدعم الهواتف التي تعمل بنظام Android 5.0 والإصدارات الأحدث، إلا أن الوضع سيتغير اعتبارا من الغد، حيث سيصبح Android 6.0 هو الحد الأدنى المطلوب لتشغيل التطبيق.

وبالتالي، فإن الهواتف التي تعتمد على Android 5.0 أو Android 5.1 ستكون خارج قائمة الأجهزة المدعومة، إذا كانت غير قادرة على الترقية إلى Android 6.0 أو أي إصدار أحدث.

ويعني القرار أن بعض مستخدمي الهواتف القديمة قد يواجهون توقفًا في إمكانية استخدام التطبيق لإرسال واستقبال الرسائل، وهو ما يجعل معرفة إصدار نظام التشغيل على الهاتف خطوة مهمة قبل بدء تطبيق التغيير.

في المقابل، لن يتأثر مستخدمو الأجهزة التي تعمل بالفعل بنظام Android 6.0 أو الإصدارات الأحدث، إذ ستظل أجهزتهم ضمن نطاق أنظمة التشغيل المدعومة.

ويمكن للمستخدم التأكد من موقف هاتفه من خلال مراجعة إصدار نظام التشغيل المثبت عليه، ومعرفة ما إذا كان الجهاز يعمل بنظام Android 5.0 أو Android 5.1، أم أنه يستخدم Android 6.0 أو إصدارا أحدث.

وفي حال كان الهاتف يعمل بإصدار قديم، فمن المهم التحقق مما إذا كان هناك تحديث رسمي متاح لنظام التشغيل. فإذا كان الجهاز يسمح بالترقية إلى Android 6.0 أو إصدار أحدث، فإن تثبيت التحديث يمكن أن يساعد في استمرار توافق الهاتف مع واتساب.

أما إذا كان الجهاز لا يدعم الترقية إلى Android 6.0 أو أحدث، فإن المستخدم سيحتاج إلى التفكير في الانتقال إلى هاتف يعمل بإصدار أحدث من نظام أندرويد إذا أراد مواصلة استخدام التطبيق.