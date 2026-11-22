تتداول عملة البيتكوين فوق مستوى 60 ألف دولار يوم 22 نوفمبر، بعد أن تعافى من موجة بيع استمرت شهراً كاملاً. ووصل سعره إلى 60,711.15 دولاراً على منصة «بينانس» عند الساعة 1:23 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بارتفاع 0.93% خلال 24 ساعة. وتراوح خلال اليوم بين 58,768.51 و61,669.99 دولاراً، وبلغ حجم التداول نحو 20,210 بيتكوين، أي ما يعادل 1.22 مليار دولار.

وجاء هذا الارتداد بعد هبوط حاد محا أكثر من ربع قيمة العملة. فقد هبطت إلى 55,130 دولاراً على «بينانس»، وبلغ تراجعها الشهري 28.03% من مستوى 83,776.82 دولاراً. وفي صباح 21 نوفمبر ارتدت إلى 60,292 دولاراً، ثم عادت مساءً إلى ما دون 60 ألف دولار لتتداول عند 59,965 دولاراً، قبل أن تستقر فوق هذا المستوى من جديد.

ولم يقتصر الهبوط على البيتكوين، بل شمل سوق العملات المشفرة كلها. فقد بلغت عمليات التصفية 2.54 مليار دولار خلال الـ24 ساعة المنتهية في وقت مبكر من 21 نوفمبر، منها 2.27 مليار دولار لمراكز كانت تراهن على ارتفاع الأسعار.

المؤشرات الفنية

على الإطار الزمني لأربع ساعات، يتداول السعر فوق الخط الأوسط لمؤشر «بولينجر» عند نحو 60,247 دولاراً. ويقع الحد العلوي للمؤشر عند 63,545 دولاراً، والسفلي عند 56,949 دولاراً. كما تحوّل الرسم البياني لمؤشر MACD إلى المنطقة الموجبة، وبلغ مؤشر القوة النسبية RSI لست فترات 57.67، وهي قراءة محايدة تميل إلى الإيجابية. ومع ذلك، لا يزال السعر أدنى بكثير من مستويات ما قبل الهبوط قرب 65,700 دولار.

وأثار الهبوط ردود فعل من شخصيتين بارزتين في عالم الاستثمار، اختلفت رسالتاهما في التوقيت لكنهما اتفقتا على الثقة بالبيتكوين على المدى الطويل.

سايلور: "تذكروا لماذا اشتريتم البيتكوين"

خلال تراجع يوم 20 نوفمبر، نشر مايكل سايلور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ستراتيجي» (ناسداك: MSTR)، رسالة من أربع كلمات لحاملي البيتكوين على منصة «إكس»: «تذكروا لماذا اشتريتم البيتكوين».

وقبل ذلك بساعات، كتب سايلور أن «البيتكوين هو أساس كل ما نقوم به في ستراتيجي». وأضاف أن «عرضها ثابت بغض النظر عن الطلب، ومعدل التضخم النهائي لها يساوي صفراً، وعمرها النصفي الاقتصادي لانهائي».

وتستند حجة العرض هذه إلى قواعد الشبكة، إذ تنخفض مكافأة المُعدِّن عن كل كتلة إلى النصف كل 210,000 كتلة، ولا يرفعها ارتفاع الطلب ولا يخفضها البيع. وفي أغسطس قارن سايلور البيتكوين بالذهب، ورأى أن الاثنين نادران، لكن البيتكوين تتيح نقل القيمة دون تكاليف نقل المعادن وتأمينها.

وكان سايلور قد قال في مقابلة مع بلومبرغ في 13 أكتوبر إن البيتكوين بلغت قاعها عند مستوى أدنى بقليل من 60 ألف دولار، وتوقع عودتها إلى ما فوق 100 ألف دولار. أما رسالته الأخيرة فلم تتضمن أي هدف سعري جديد أو جدول زمني.

كيوساكي: "لا تحاول الإمساك بسكين وهي تسقط"

في المقابل، دعا روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير»، المستثمرين في 20 نوفمبر إلى الانتظار حتى ينتهي الانهيار قبل شراء المزيد. وكتب: «لا تحاول أبداً الإمساك بسكين وهي تسقط... هذا يعني الانتظار حتى ينتهي الانهيار قبل الشراء».

وكان كيوساكي قد علّق في وقت سابق على تراجع الذهب والفضة والبيتكوين، فقال: «الأيدي الضعيفة تبيع، والأيدي القوية تنتظر الشراء»، وأضاف: «أنا متحمس للغاية لانهيار البيتكوين. أنتظر لشراء المزيد».

«ستراتيجي» تواصل الشراء

اشترت «ستراتيجي» 485 بيتكوين مقابل 33.4 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، بمتوسط سعر 68,887 دولاراً، ومولت الصفقة من بيع أسهمها العادية. وتملك الشركة الآن 850,849 بيتكوين بمتوسط تكلفة 75,452 دولاراً للعملة، وهو أعلى من السعر الحالي بنحو 24%. وكانت قد رفعت حيازاتها بنسبة 26% منذ بداية العام حتى إعلان نتائجها الفصلية في 29 أكتوبر.

وأغلق سهم MSTR عند 77.80 دولاراً في 20 نوفمبر. وجمعت الشركة نحو 2.52 مليار دولار في الطرح الأولي لأسهمها الممتازة «ستريتش» (STRC) ذات السعر المتغير. وأغلقت هذه الأسهم عند 93.60 دولاراً في 20 نوفمبر، بعد أن أكد سايلور أن الشركة تنوي إعادة شرائها إذا كان سعرها أقل من 100 دولار. وفي الأسبوع نفسه الذي أنفقت فيه الشركة 33.4 مليون دولار على البيتكوين، أنفقت 228.1 مليون دولار على إعادة شراء أسهمها الممتازة.