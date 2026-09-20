«سلة الشارقة» تتعاقد مع المحترف الأميركي ترافين

أعلن نادي الشارقة تعاقده مع المحترف الأميركي ترافين تيبودو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة خلال الموسم الجديد 2026-2027، الذي استهل منافساته مساء الجمعة الماضي بإقامة الجولة الأولى من مسابقة «كأس الاتحاد» المفتوحة.

وبانضمام ترافين، أكمل الشارقة عقد محترفيه الأجانب، بعدما ضم خلال الفترة الماضية الأميركيين مارفيل هاريس، القادم من نادي النصر، وأنتوني واين كريسبول، الذي يملك خبرات واسعة في عدد من الدوريات الكبرى.

وسبق للاعب الأميركي ترافين تمثيل عدد من الأندية العربية والخليجية، حيث أسهم مع المنامة البحريني في الفوز ببطولة «سوبر غرب آسيا» خلال موسم 2022-2023، كما تألق مع شباب الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة قبل الماضية.