بالصور: مارسيلو يظهر أخيراً ويودع كريستيانو رونالدو برسالة مؤثرة

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

ظهر المدافع الأيسر البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد أخيراً بعد فترة من الغياب منذ أن انتقل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس ليودع زميله وأقرب اللاعبين له في النادي الإسباني بعد أن كتب اللاعب رسالة وداع على حسابه الشخصي على موقع انستغرام أظهرت مدى ترابط اللاعبين معاً.

وكان البرتغالي رونالدو، قد انتقل إلى يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو، ومنذ هذا الوقت ولم يظهر اللاعب البرازيلي مارسيلو، وهو ما ربطه البعض بإمكانية انتقال مارسيلو إلى يوفنتوس أيضاً أو انه قام بالاتصال المباشر باللاعب، ولكن ظهر اللاعب البرازيلي برسالة قال فيها: "كريس..حان الوقت لنقول وداعا! أقسم بأنني لم أتصور بأن هذا اليوم سيأتي.. لكن لا شيء يدوم في الحياة إلى الأبد.. أتمنى ان تكون سعيدا في مغامرتك الجديدة، كنت بجانبك لمدة 10 سنوات، 10 اعوام من الفرح، كرة قدم جيدة، انتصارات، وهزائم. كانت لحظات رائعة وقد تعلمت منك الكثير".

وأضاف: "تفانيك كان هو أكثر الأشياء غرابة من تلك التي رأيتها طوال حياتي، سوف أفتقد أحاديثنا قبل المباريات، تفكيرنا في النتائج، وكيف تمنحنا الثقة قبل النهائيات.. أنا فخور بأنني لعبت معك، ليس لأنك اللاعب الأفضل في العالم بل لأنك شخص رائع، حين أتوقف عن لعب كرة القدم، سأحكي القصص التي عشناها معا، سأظهر صورنا وأتفاخر بها أمام العالم.. مع كامل محبتي".