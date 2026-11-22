اختُتمت أمس السبت منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أُقيمت في «مبادلة أرينا» تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحقّق أبطال الإمارات إنجازاً تاريخياً بإحراز ذهبيتين وفضية في نهائيات الحزام الأسود للمحترفين، في حصيلة هي الأولى من نوعها للإمارات في أعلى فئات البطولة.

وتُوّج عمر علي السويدي، لاعب نادي الوحدة، بذهبية وزن 56 كغم، بعد فوزه على البرازيلي جوسوي براغا، لاعب أكاديمية «كوماندو جروب»، فيما أحرز خالد محمد الشحي، لاعب نادي العين، ذهبية وزن 62 كغم، إثر تغلّبه على البرازيلي أندرو سانتوس، لاعب أكاديمية «فيجن بي جي جي»، وأضاف سعيد الكبيسي، لاعب نادي الوحدة، فضية وزن 85 كغم، الذي تُوّج بذهبيته البرازيلي جوناثان سيلفا، لاعب أكاديمية شرطة أبوظبي.

وشهد اليوم الختامي إقامة 12 نزالاً نهائياً، بواقع سبعة أوزان للحزام الأسود للرجال، وخمسة أوزان للحزامين البني والأسود للسيدات، بمشاركة 24 لاعباً ولاعبة من نخبة محترفي العالم، لتُختتم بذلك منافسات استمرت 13 يوماً، وشارك فيها أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، مثّلوا أكثر من 700 نادٍ وأكاديمية.

وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، محمد سالم الظاهري، أن إحراز ذهبيتين وفضية في نهائيات الحزام الأسود للمحترفين يمثّل محطة فارقة في مسيرة الرياضة الإماراتية، ويعكس نجاح النهج الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الاستثمار في الإنسان وإعداد أجيال قادرة على المنافسة والتفوّق عالمياً.

وقال الظاهري إن الإنجاز ثمرة الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، مثمّناً رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان للبطولة واهتمامه المستمر بالرياضة والرياضيين، ومشيراً إلى أن هذه الحصيلة تعكس نجاح الاستثمار طويل الأمد في إعداد الأبطال، وتؤكّد قدرة لاعبي الإمارات على المنافسة على الألقاب العالمية.

وأضاف أن قيمة الإنجاز تتضاعف بالنظر إلى قوة المنافسة وارتفاع المستوى الفني للمشاركين، مشيراً إلى أنه ثمرة عمل متكامل بين الاتحاد والأندية والأجهزة الفنية والأسر، وأن لاعبي الإمارات أثبتوا قدرتهم على حسم المواجهات الكبرى أمام نخبة محترفي العالم، بما يرسّخ مكانة الدولة على الساحة الدولية، ويضاعف مسؤولية مواصلة تطوير منظومة إعداد الأبطال.

وأعرب عمر علي السويدي عن اعتزازه بإحراز ذهبية الحزام الأسود على أرض أبوظبي، واصفاً اللقب بأنه الأهم في مسيرته الرياضية، وأهدى الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تقديراً لدعمهما المتواصل للرياضة والرياضيين، وإلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، برئاسة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، مؤكداً أن الفوز يمثّل حافزاً لمواصلة تمثيل الإمارات بأفضل صورة في المحافل الدولية.

وأكد خالد محمد الشحي أن التتويج بذهبية وزن 62 كغم يجسّد سنوات من العمل والتدريب والمثابرة، مشيراً إلى أن الوقوف على منصة التتويج في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو حقّق حلماً طال انتظاره، وأهدى الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، واتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ونادي العين، ومدرّبيه وأسرته، مؤكداً أن الميدالية الذهبية تمثّل بداية مرحلة جديدة في مسيرته الرياضية.

وفي بقية منافسات الحزام الأسود للمحترفين للرجال، تُوّج البرازيلي مادسون دا كوستا، لاعب أكاديمية «جي إف تيم»، بذهبية وزن 69 كغم، وحلّ الألماني جوليانو سبيرا، لاعب أكاديمية «بي إس إل بي شيشيرو كوستا»، في المركز الثاني، وفي وزن 77 كغم، أحرز الأمريكي إيلايجا دورسي، لاعب أكاديمية «لويد إيرفين للفنون القتالية»، الميدالية الذهبية، فيما نال البرازيلي جيفرسون غوتيو، لاعب أكاديمية «كوماندو جروب»، الفضية.

وفي وزن 94 كغم، فاز البرازيلي فيليبي أندرو سيلفا، لاعب أكاديمية «أدما»، بالميدالية الذهبية، وحلّ الأنغولي تيلمو كاسترو، لاعب أكاديمية «فايت نيشن إنترناشونال»، ثانياً، فيما تُوّج البرازيلي فيليبي بيزيرا، لاعب أكاديمية «كوماندو جروب»، بذهبية وزن 120 كغم، وجاء الألماني ألكسندر ساك، لاعب فريق «عبدولاييف تيم»، في المركز الثاني.

وفي منافسات السيدات للحزامين البني والأسود، أحرزت البرازيلية غراسييلي برانداو، لاعبة أكاديمية «جي إف تيم»، ذهبية وزن 49 كغم، فيما نالت الإسبانية كارلوتا برينديس لاريوس، لاعبة أكاديمية «سيركولو دي جوجيتسو»، الفضية، وتُوّجت البرازيلية أريادني دي أوليفيرا، لاعبة أكاديمية «دينتو دوجو»، بذهبية وزن 55 كغم، وحلّت الفلبينية آني راميريز، لاعبة نادي «كومبات» للفنون القتالية، ثانية.

وفي وزن 62 كغم، فازت الكندية ليليان مارشان، لاعبة أكاديمية «فيراس»، بالميدالية الذهبية، ونالت البرازيلية ماريا لويزا ديلاهاي، لاعبة أكاديمية «جي إف تيم»، الفضية، كما أحرزت البرازيلية ليفيا باراسيني، لاعبة أكاديمية «دريم آرت»، ذهبية وزن 70 كغم، وحلّت الغواتيمالية دينيس كران فوينتيس، لاعبة أكاديمية «هيلتي بي جي جي برلين»، ثانية، فيما تُوّجت البرازيلية غابرييلي بيسانيا، لاعبة أكاديمية «إنفايت برازيل»، بذهبية وزن 95 كغم، ونالت البرازيلية يارا ناسيمنتو، لاعبة نادي الوحدة للجوجيتسو، الفضية.

وتصدّرت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية الترتيب العام للأندية والأكاديميات في منافسات المحترفين، تلتها أكاديمية «كازاخستان توب تيم» الكازاخستانية في المركز الثاني، ثم فريق «عبدولاييف تيم» الروسي في المركز الثالث.

وتتجه الأنظار اليوم الأحد إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، الذي يكرّم أبرز الرياضيين والرياضيات والأندية والأكاديميات من أصحاب الإنجازات خلال الموسم، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير اللعبة وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.