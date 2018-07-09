أكثر لاعب ركض في المونديال قطع مسافة 62 كيلومتراً

المصدر: موسكو-إفي

لاعب وسط المنتخب الروسي رومان زوبنين هو اللاعب الأكثر قطعا للكيلومترات خلال المونديال بمتوسط 12.4 كيلومترا في المباراة، وذلك حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم.

وقطع زوبنين مسافة 62 كيلومترا خلال خمس مباريات خاضها كاملة في مرحلة المجموعات وثمن النهائي وربع النهائي، بما في ذلك الأشواط الإضافية في مباراتي إسبانيا وكرواتيا، بمجموع 510 دقيقة لعب.

وكان لاعب وسط فريق سبارتاك موسكو الروسي، صاحب الـ24 عاما، أحد أبرز لاعبي "الدب الروسي" في الجانب الدفاعي خلال المونديال.

وكان الإعداد البدني للفريق أحد نقاط القوة بالنسبة للفريق خلال البطولة، حيث أن المدرب المسؤول عن ذلك الأمر هو الإسباني باولينو جرانيرو، الذي تولى ذلك المنصب منذ عام 2015.

وكان المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، مدرب روسيا آنذاك، هو من طلب الاستعانة بجرانيرو في صفوف المنتخب، والذي أشادت الصحافة العالمية بدوره البارز وبصمته الواضحة مع الفريق خلال المونديال