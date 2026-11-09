«أبوظبي للرياضات المائية» يتصدر كأس الاتحاد للسباحة بـ 59 ميدالية و3 أرقام قياسية

واصل نادي أبوظبي للرياضات المائية تألقه في بطولة كأس الاتحاد للسباحة 2026، بعدما تصدر جدول الميداليات خلال منافسات اليوم الختامي، أمس، رافعاً رصيده إلى 59 ميدالية ملونة، بينها 23 ذهبية و18 فضية و18 برونزية، إلى جانب تسجيل رقمين قياسيين إماراتيين جديدين، ليرفع حصيلته إلى ثلاثة أرقام قياسية خلال الجولة الثانية من البطولة، التي أُقيمت على مدار يومين في مسبح النادي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

وجاء الوصل في المركز الثاني بجدول الميداليات برصيد 49 ميدالية، بينها 20 ذهبية و12 فضية و17 برونزية، فيما حلَّ نادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً برصيد 42 ميدالية، بواقع 14 ذهبية و17 فضية و11 برونزية.

وشهدت منافسات اليوم الختامي تسجيل رقمين قياسيين إماراتيين جديدين باسم نادي أبوظبي، أولهما في سباق التتابع 10×50 متراً حرة مختلط للفئة العمرية 7-11 سنة، بعدما حقق الفريق زمناً قدره 5:39.73 دقائق، محرزاً المركز الأول.

كما نجح سباح النادي جاسم حجي في تحطيم الرقم القياسي الإماراتي لسباق 50 متراً ظهر لفئة 7-11 سنة، بعدما سجل 37.25 ثانية، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 37.30 ثانية، والمسجل منذ عام 2006 باسم مبارك سالم العامري

وكان نادي أبوظبي افتتح حصيلته من الأرقام القياسية، خلال منافسات السبت، بعدما حطم الرقم الإماراتي لسباق التتابع 4×50 متراً حرة للبنين لفئة 7–11 سنة، مسجلاً زمناً قدره دقيقتان و9.98 ثوانٍ، مقابل الرقم السابق البالغ دقيقتين و15.37 ثانية، والمسجل باسم الفجيرة منذ يناير 2023.

وبذلك رفع نادي أبوظبي رصيده إلى ثلاثة أرقام قياسية إماراتية جديدة خلال يومين، في إنجاز يعكس تطور المستوى الفني لسباحيه، خصوصاً في الفئات العمرية الصغيرة.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين الأندية المشاركة، حيث حصد الحمرية خمس ميداليات، بينها أربع ذهبيات وبرونزية واحدة، وجمع مليحة خمس ميداليات أيضاً، بواقع ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية، فيما نال المدام ثلاث ميداليات، بينها فضيتان وبرونزية، وحصد البطائح ميداليتين (ذهبية وفضية).