23 ميدالية لسباحي نادي أبوظبي للرياضات المائية في «دولية العين»

حصد سباحو نادي أبوظبي للرياضات المائية 23 ميدالية ملونة، بواقع خمس ذهبيات وتسع فضيات وتسع برونزيات، خلال منافسات الفترة الصباحية من اليوم الثاني لبطولة العين الدولية للسباحة، التي تقام في مسبح جامعة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة العين، بمشاركة 356 سباحاً وسباحة من 37 جنسية، يمثلون 26 نادياً وأكاديمية.

وجاءت الميداليات الذهبية الخمس عبر أربعة سباحين، بعدما أحرز ألبرت بوسيديو ذهبية سباق 200 متر متنوع لفئة 15 عاماً فأكثر، وتوج سيف النجار بذهبية 50 متر ظهراً للفئة نفسها، فيما انتزع جاسكريستوف هيرنانديز ذهبية 100 متر صدراً لفئة 13 عاماً.

وفي منافسات الفتيات، تألقت ماريا لوبيز بعدما حصدت ميداليتين ذهبيتين في سباقي 50 و200 متر ظهراً لفئة 13 عاماً، لتتصدر قائمة سباحي النادي الأكثر تتويجاً بالميداليات الذهبية خلال الفترة الصباحية.

وأضاف سباحو النادي 18 ميدالية أخرى، بواقع تسع فضيات وتسع برونزيات، في سباقات متنوعة شملت الظهر والصدر والمتنوع، ليرتفع إجمالي حصيلة النادي خلال الفترة الصباحية إلى 23 ميدالية.

وشهدت الفترة الصباحية مشاركة علي الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، في مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث قام بتسليم الميداليات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في عدد من السباقات.

وتعكس النتائج الحضور التنافسي لسباحي النادي في مختلف الفئات العمرية، وقدرتهم على المنافسة على المراكز المتقدمة، في ظل مشاركة أندية وأكاديميات من داخل الدولة وخارجها.

وتتواصل منافسات البطولة خلال الفترة المسائية اليوم السبت، قبل ختام النسخة الأولى غداً الأحد، وسط تطلعات سباحي نادي أبوظبي للرياضات المائية إلى إضافة المزيد من الميداليات وتعزيز حصيلتهم في البطولة.