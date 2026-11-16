تشيلسي يراقب موهبة بيتيس.. نجل أحد أشهر مصارعي الثيران في إسبانيا

يضع تشيلسي الإنجليزي جناح ريال بيتيس الإسباني، خوسيه أنطونيو مورانتي، ضمن اهتماماته لتعزيز صفوفه بالمواهب الشابة، بعدما لفت اللاعب البالغ 19 عاماً الأنظار خلال مشاركته في تتويج منتخب إسبانيا ببطولة أوروبا تحت 19 عاماً.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، نقلاً عن "ياهو"، تحرك النادي اللندني لضم مورانتي خلال الصيف الماضي، لكن بيتيس رفض العرض، ثم حصّن لاعبه بعقد جديد يمتد حتى 2030، يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني.

هدف في دقائق محدودة

بدأ مورانتي شق طريقه إلى الفريق الأول لريال بيتيس خلال العام الجاري، وسجل هدفاً رغم اقتصار مشاركاته على 25 دقيقة، في بداية جذبت الاهتمام بمستقبله.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي لا يزال مهتماً بالجناح الشاب، وقد يجدد محاولته لضمه، في إطار توجه النادي نحو استقطاب المواهب الصاعدة في الملاعب الأوروبية.

ويمنح العقد الجديد بيتيس موقفاً أقوى في التعامل مع أي تحرك محتمل، بعدما ضمن استمرار ارتباط اللاعب به لأربعة أعوام مقبلة.

اسم معروف خارج الملاعب

ينتمي مورانتي إلى عائلة تحظى بشهرة واسعة في إسبانيا، إذ إن والده خوسيه أنطونيو مورانتي دي لا بويبلا يُعد من أبرز مصارعي الثيران في جيله، ويُعرف بلقب "ملك مصارعي الثيران".

واختار الابن مساراً رياضياً مختلفاً، متجهاً إلى كرة القدم، بينما تصدّر والده العناوين في أبريل الماضي بعدما تعرض لإصابة خطيرة خلال مشاركته في مصارعة للثيران بمدينة إشبيلية، عقب عودته من الاعتزال.