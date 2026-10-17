فريق ليوا يبدأ «تحدي باها أبوظبي» بطموح المنافسة على اللقب

يشارك فريق ليوا الرياضي في الجولة الافتتاحية من بطولة «تحدي باها أبوظبي»، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي اليوم، في منطقة تلال سويحان، من خلال السائق الإماراتي منصور بالهلي وملاحه خالد الكندي، ضمن فئة T4، وسط تطلعات إلى تحقيق انطلاقة قوية، والمنافسة على لقب الموسم الذي يتضمن أربع جولات.

وتأتي مشاركة الفريق في إطار تعزيز حضوره في البطولات المحلية، والاستفادة من المنافسات لرفع مستوى الجاهزية الفنية قبل خوض الجولة الختامية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «باها» في دبي، بعد موسم حافل بالمشاركات الأوروبية.

وتشهد الجولة الافتتاحية مشاركة 113 متسابقاً وطاقماً يمثلون 23 جنسية، في منافسات تقام على المسارات الرملية بتلال سويحان، وتوفر فرصة مهمة للفريق للتأقلم مع طبيعة التضاريس الصحراوية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأكد بالهلي الذي يسعى إلى المنافسة على لقب فئة T4، أن المشاركة تمثل محطة مهمة ضمن استعدادات الفريق، وقال: «نتطلع إلى بداية قوية والمنافسة على لقب الموسم من خلال المشاركة في الجولات الأربع، كما تمثل البطولة فرصة لاستعادة أجواء السباقات على المسارات الرملية بعد مشاركاتنا الأوروبية، وتعزيز جاهزيتنا قبل الجولة الختامية من كأس العالم للباها في دبي».

وأعرب بالهلي عن تقديره لدعم نادي ليوا الرياضي، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل دافعاً لمواصلة المنافسة، وتحقيق النتائج الإيجابية.

وتقام البطولة على مدار أربع جولات، تنطلق من تلال سويحان، مروراً بجولتين في ليوا خلال ديسمبر ويناير، وصولاً إلى الجولة الختامية في العين خلال أبريل 2027.