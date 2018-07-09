هييرو يتخلّى عن تدريب منتخب إسبانيا

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم (الأحد)، أن الدولي السابق فرناندو هييرو قرر التخلي عن تدريب المنتخب، مفضلاً البحث عن تجربة احترافية جديدة، وذلك بعد أيام من الخروج المخيب من الدور ثمن النهائي لمونديال 2018 في روسيا.

ورفض الاتحاد الإسباني الكشف عن أي أسماء مرشحة لتولي تدريب المنتخب، لكن وسائل الإعلام المحلية تتداول منذ أيام أسماء عدد من المدربين، منهم لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق. وكلف الاتحاد الإسباني هييرو بقيادة المنتخب عشية انطلاق المونديال، وذلك بعد أن أقال المدرب جولن لوبيتيغي لاتفاقه مع ريال مدريد على الإشراف على فريقه عقب انتهاء البطولة. وكان هييرو يتولى منصب المدير الرياضي قبل المونديال، ثم اسندت إليه على عجل مهمة الإدارة الفنية في النهائيات، فخاض المنتخب تحت إشرافه أربع مباريات مثيرة، وانتهى مشواره في ثمن النهائي إثر خروجه بركلات الترجيح أمام روسيا 3-4 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

ولم يعطِ الاتحاد الإسباني أي إشارات حول المدرب الجديد للمنتخب، لكن وسائل الإعلام الإسبانية تشير منذ خروج المنتخب من كأس العالم الى أن الاتحاد الإسباني يبحث عن مدرب جديد.

وذكرت تقارير صحافية اسماء عدة، منها لويس انريكي الذي قاد برشلونة الى عدد من الألقاب قبل أن يترك منصبه في نهاية موسم 2016-2017، وكيكي فلوريس وميغيل غونزاليز، وتردّد أخيراً اسم روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا الذي أقصى البرازيل وبلغ نصف نهائي مونديال روسيا لمواجهة فرنسا.