«فيفا» يعاقب إسبانيا بعد هتافات معادية للإسلام في مباراة ودية أمام مصر

tرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» غرامة قدرها 20 ألف دولار على الاتحاد الإسباني، وأمر بإغلاق 15% على الأقل من مدرجات ملعب المنتخب في مباراته الودية المقبلة، بسبب هتافات معادية للإسلام رددها مشجعون خلال مواجهة مصر الودية في مارس الماضي، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب «آر سي دي إي» بالقرب من برشلونة، ترديد هتاف «من لا يقفز فهو مسلم» مرتين، ما دفع المذيع الداخلي إلى تحذير الجماهير، بالتزامن مع عرض رسالة تندد بالسلوك التمييزي.

وأدان جناح المنتخب الإسباني الأمين جمال، وهو مسلم، الهتافات، واصفاً إياها بأنها غير محترمة ولا يمكن تحملها، فيما فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً في الواقعة.

ورفضت اللجنة التأديبية في «فيفا» دفاع الاتحاد الإسباني بأن الهتاف لا يُعد مهيناً، مؤكدة أن العبارات قد تحمل طابعاً تمييزياً بحسب سياق استخدامها، حتى إن لم تتضمن ألفاظاً مسيئة صراحةً.