مدّد ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عقد حارسه البلجيكي تيبو كورتوا حتى يونيو 2028، وفق ما أعلن أمس.

وقال النادي في بيان: «اتسم إسهامه في جميع الألقاب بعروض استثنائية تجاوزت المألوف، جعلت منه أفضل حارس مرمى في العالم».

وسيضمن حارس مرمى بلجيكا البقاء مع نادي العاصمة الإسبانية 10 سنوات على الأقل بعد انضمامه إليه في 2018.

في مسيرته مع ريال مدريد، خاض الحارس البالغ 34 عاماً 348 مباراة في مختلف المسابقات وتوّج بـ14 لقباً، من بينها لقبا دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب دوري.

كما أحرز الحارس الدولي (115 مباراة) «القفاز الذهبي» في كأس العالم 2018 في روسيا، وجائزة «الأفضل» لأفضل حارس مرمى من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عام 2018.

وخاض كورتوا حارس مرمى تشلسي الإنجليزي السابق، 15 مباراة هذا الموسم ولم يغب سوى عن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو، ولو أن فريقه فاز 2-1 بغيابه.

ويلعب ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو مباراته المقبلة مع سلتا فيغو السبت، في المرحلة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتأخر فريق العاصمة عن غريمه برشلونة بفارق ثلاث نقاط.