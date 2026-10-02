مدرب قطر لوبيتيغي: الجماهير السعودية لن تشكل ضغطاً علينا بل ستزيد حماسنا

أكد مدرب منتخب قطر الإسباني جولين لوبيتيغي أن الحضور الجماهيري الكبير المتوقع لمساندة المنتخب السعودي سيمنح لاعبيه حافزاً إضافياً، قبل مواجهة السبت في الدور نصف النهائي من بطولة "خليجي 27".

وقال لوبيتيغي، خلال المؤتمر الصحافي: "من حسن حظنا أن يكون الملعب ممتلئاً عن آخره، لأن ذلك سيزيد حماسنا. ربما يحضر 50 ألف متفرج أو أكثر، لكننا نعرف أنهم سيشجعون المنتخب السعودي، وهذا لن يشكل ضغطا علينا، بل سيكون حافزًا لنا".

وشدد مدرب قطر على ضرورة خوض المواجهة دون البحث عن مبررات، وقال: "لا مجال للأعذار. علينا أن نلعب ونقاتل في هذه المباراة الحاسمة، وأن نضع كل الأمور التي قد تؤثر علينا جانبًا، ونركز على كرة القدم، ونبذل أقصى جهد للتغلب على المنافس وتحقيق الفوز".

وأوضح لوبيتيغي أن "فترة التعافي بين المباريات لم تكن كافية لبعض اللاعبين، لكنه رفض اتخاذ ذلك ذريعة"، مؤكدًا ضرورة تماسك الفريق واستعداده للمواجهة، مع تقديم أداء دفاعي قوي وتشكيل خطورة هجومية على المنافس.

وأضاف: "لم يكن لدينا الوقت الكافي لتعافي بعض اللاعبين بصورة كاملة، لكن علينا أن نكون متماسكين ومستعدين كفريق، وأن نكون أقوياء، وندافع جيدًا ونشكل خطورة في الهجوم".

وأبدى المدرب الإسباني ثقته بقدرات لاعبيه واستحقاقهم الوصول إلى الدور نصف النهائي، وقال: "لدينا فريق قوي بدنيًا وذهنيًا وتكتيكيًا، وتأهلنا إلى هذه المرحلة كان مستحقًا، والآن علينا أن نقدم أفضل ما لدينا".

وكان المنتخب القطري قد تأهل إلى نصف النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، ليضرب موعدًا مع المنتخب السعودي، متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.