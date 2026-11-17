يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره الداخلي بمواجهة ودية دولية مهمة أمام نظيره السوري، في الساعة 06:10 من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد في العين، ضمن برنامج إعداده للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027.

وتُعدّ هذه التجربة الودية الثانية للمنتخب بقيادة مدربه الكرواتي، زلاتكو داليتش، بعد المباراة الأولى التي خاضها أمام هندوراس، وحقق خلالها الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها كلٌّ من خليفة الحمادي، وبرونو أوليفيرا، ومحمد جمعة المنصوري.

ويسعى زلاتكو إلى بناء منتخب جديد وتطويره بصورة مثالية، معتمداً بشكل كبير على العناصر الشابة، إلى جانب الاستفادة من بعض اللاعبين أصحاب الخبرة، مثل الحارس خالد عيسى، وفابيو ليما، وساشا، وخالد الظنحاني، وصولاً إلى تشكيل منتخب قوي، لاسيما أن المدرب الكرواتي بات أمامه عام كامل لتجهيز المنتخب لنهائيات كأس آسيا، بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل البطولة لتقام خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى تحقيق أهداف فنية عدة خلال المباراة، من بينها تجربة أكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على مستوياتهم الفنية، وتطبيق خططه وأفكاره، إلى جانب معالجة بعض الثغرات التي صاحبت المواجهة الماضية، لاسيما على الصعيد الدفاعي، بعدما استقبلت شباك المنتخب هدفاً لهندوراس في الدقيقة 52، نتيجة خطأ دفاعي أمام مرمى الحارس خالد عيسى.

ويتوقع أن يكون زلاتكو قد وضع اللمسات الأخيرة على تحضيرات المنتخب خلال التدريب الأخير الذي أجراه في العين، بعدما نقل تدريباته من أبوظبي إلى العين استعداداً للمباراة.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، سيخوض المنتخب معسكراً إعدادياً آخر في ديسمبر المقبل، بهدف تكثيف فترات الإعداد والاستقرار على العناصر والتشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعدما حدد زلاتكو، خلال تصريحاته الصحافية الأخيرة، أهدافه للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها التأهل إلى كأس العالم 2030، مستفيداً من تجربته الطويلة مع المنتخب الكرواتي، الذي قاده إلى المشاركة في كأس العالم ثلاث مرات أعوام 2018 و2022 و2026.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت منتخبَي الإمارات وسورية كانت ودية، وأُقيمت في سبتمبر 2025 على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، وانتهت بفوز الأبيض (3-1)، سجلها كلٌّ من ساشا إيفكوفيتش، ويحيى الغساني، وجاستون سواريز، فيما سجل محمد الصلخدي هدف المنتخب السوري.

وعلى صعيد المنتخب السوري، الذي يقوده المدرب الإسباني خوسيه لانا، فإنه يضم نخبة من اللاعبين المميّزين، وخاض في 13 نوفمبر الجاري مباراة ودية دولية أمام المنتخب الكويتي، خسرها بثلاثة أهداف من دون مقابل، ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة.