كريستيانو رونالدو: هدفي تسجيل 1000 هدف والتتويج بلقب دوري أمم أوروبا

كشف النجم البرتغالي المخضرم، كريستيانو رونالدو، عن طموحاته خلال مشاركته في مؤتمر قمة كرة القدم في بلاده، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.

ويستعد رونالدو (41 عاماً) لكتابة فصل جديد في قصته الطويلة مع منتخب البرتغال تحت قيادة مديره الفني الجديد جورجي جيسوس، الذي سيبدأ المهمة بمواجهة ويلز في دوري أمم أوروبا.

وقال النجم البرتغالي المخضرم في تصريحات أبرزتها صحيفة (آس) الإسبانية: "هدفي هو تسجيل الهدف رقم 1000 في مسيرتي والتتويج بلقب دوري أمم أوروبا".

وأوضح قائد المنتخب البرتغالي "نستعد لمرحلة جديدة، وعلينا أن نشكر المدرب السابق روبرتو مارتينيز على ما قدمه رغم كل الانتقادات التي تعرض لها، والآن لدينا مدرب معروف للجميع، جورجي جيسوس، وأثق أن الأمور ستسير معه بشكل جيد".

وبشأن الانتقادات التي يتعرض لها منتخب البرتغال، رد رونالدو: "علي الالتزام بقدر من الدبلوماسية، فلا يمكن أن أكون صريحاً بشكل تام، ولكن ما يمكنني قوله أنني وجدت ترحيباً كبيراً بي هذا العام، وأتفهم أن وسائل الإعلام تحاول قتلي، ولكن هذا لن يتحقق إلا برصاصة بندقية، وحينها سأتفادى الرصاصة".

واستطرد: "لقد اعتدت على عدم إعجاب البعض بي، ولكن لا يمكنني التحكم في ذلك، وبشأن أن البعض لا يحبني، فهو أمر لا يزعجني".

وبسؤاله عن موعد اعتزاله، رد نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق "لا أعرف، أتمنى أن أعرف إجابة هذا السؤال، لكن من المحتمل أن يكون هذا الموسم هو الأخير لي، وعندما تحين موعد مباراتي الأخيرة، سأعلن ذلك، وأعلم أن الكثيرين يريدون رحيلي الآن".

وأكد كريستيانو رونالدو على أنه فكر في الاعتزال بعد انتهاء مسيرة منتخب بلاده في كأس العالم.

وختم تصريحاته "ولكن طالما تواجدت هنا، فهذا يعني أنني قررت الاستمرار، وذلك بعدما لمست رغبة من المدرب ورئيس الاتحاد في استمراري، بإمكاني مساعدة المنتخب ليس على مستوى تسجيل الأهداف فقط بل لمساعدة الجيل الجديد، لكن الأهم بالنسبة لي هو البقاء في الملعب، وتسجيل الأهداف".