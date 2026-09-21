مبابي: اللعب مع المنتخب الفرنسي تحت قيادة زيدان "أشبه بفليم سينمائي"

قال مهاجم فريق ريال مدريد كيليان مبابي إن ​العمل تحت قيادة زين الدين زيدان في ‌المنتخب الفرنسي ​لكرة القدم "أشبه بمشهد من فيلم سينمائي"، إذ سيتعاون الاثنان معا للمرة الأولى خلال فترة التوقف الدولية الحالية، مع عودة زيدان إلى عالم التدريب بعد خمس سنوات من مغادرته ريال مدريد.

وفي الأسبوع الماضي، وصف مبابي زيدان بأنه "اللاعب الذي يجسد روح المنتخب الفرنسي أكثر من غيره"، مشيرا إلى أنه ترك بصمة لا تنسى في كرة القدم الفرنسية.

ويعد مبابي شخصية محورية في الجيل ‌الحالي من لاعبي كرة القدم الفرنسيين، حيث قاد فرنسا إلى الفوز بكأس العالم للمرة الثانية في عام 2018، ‌وساعدهم في الوصول إلى النهائي مرة أخرى ‌في عام 2022. وأكد زيدان الأسبوع الماضي أن مبابي ‌سيستمر في منصب ‌قائد المنتخب الفرنسي.

وفي حديثه إلى صحيفة آس الإسبانية، أوضح مبابي أن زيدان ​كان حاضرا في مسيرته ‌منذ سنوات ​تكوينه.

وقال مبابي "نعم، منذ سنوات (أخذني إلى ملعب تدريبات ريال مدريد). كان أول من اصطحبني إلى ريال مدريد، إلى مجمع التدريب. كنت في عمر 13 ​أو 14 عاما، كان ذلك منذ زمن بعيد.

"والآن أصبح مدرب منتخب بلادي. الأمر أشبه بمشهد من فيلم، لكنه مدرب من الطراز الأول".

وحل زيدان محل زميله السابق في المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بعد كأس العالم، منهيا بذلك فترة 14 عاما قضاها الأخير على رأس المنتخب.

وقال مبابي "إنها مرحلة جديدة مع مدرب جديد. ستكون تجربة جديدة للجميع، لأننا ‌لم نعرف سوى ديشان. سيكون هذا تغيرا بالنسبة لنا، لكنني أعتقد أن ​كل شيء سيسير على ما يرام".

وتواجه فرنسا منافستها تركيا في دوري الأمم الأوروبية يوم الجمعة المقبل في أول مباراة لزيدان كمدرب للمنتخب الفرنسي، قبل أن تلتقي ​مع بلجيكا وإيطاليا.