الصهباني: زلاتكو يتابع مستويات وجاهزية اللاعبين بعد 10 سنوات من الغياب عن الإمارات

أكد المشرف العام للمنتخب الوطني لكرة القدم، مطر الصهباني، أن «الأبيض» يستعد لخوض تجمع إعدادي، خلال نوفمبر المقبل، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي، يتخلله خوض مباراتين وديتين، وفق البرنامج الذي وضعه المدرب الكرواتي، زلاتكو داليتش، وذلك في إطار التحضير للمشاركة في كأس آسيا 2027، المقررة في السعودية خلال الفترة من السابع من يناير إلى الخامس من فبراير 2027.

وشدد الصهباني على أن هدف المنتخب من المشاركة في بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، التي اختتمت أخيراً في مدينة جدة السعودية، لم يكن مجرد بلوغ المباراة النهائية، وإنما المنافسة على اللقب والتتويج به، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة وفّر جميع متطلبات الإعداد، وحظي المنتخب بدعم متواصل خلال مشواره في البطولة.

وأوضح أن زيارات زلاتكو المتكررة للأندية المحلية وحضوره المباريات، سواء في دوري المحترفين أو كأس رئيس الدولة أو كأس رابطة المحترفين أو البطولات الآسيوية، تستهدف الوقوف على مستويات اللاعبين وجاهزيتهم، والحصول على معلومات دقيقة عنهم، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للأندية.

وقال الصهباني لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال بشأن هدف المنتخب من المشاركة في «خليجي 27»، إن «الأبيض» دخل البطولة بهدف إحراز اللقب، وليس الاكتفاء بالوصول إلى المباراة النهائية.

وأضاف: «منذ اليوم الأول للتجمع استعداداً للبطولة، كان هدفنا التتويج باللقب، خصوصاً أن اتحاد الكرة هيأ لنا جميع متطلبات الإعداد، وكان الجميع يقف خلف المنتخب ويدعمه، كما كان الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة، على تواصل يومي ومستمر معنا، بهدف دعم المنتخب وتذليل الصعوبات، وحثنا على التركيز في المباريات وتحقيق الفوز».

وأشاد الصهباني بدور رابطة المحترفين الإماراتية في التنسيق مع مدرب المنتخب الأول بشأن موعد انطلاق الموسم وجدول المباريات، بما أتاح للاعبين خوض عدد من المباريات قبل المشاركة في كأس الخليج، وقال إن ذلك أسهم في رفع جاهزية المنتخب، وهو ما انعكس على أدائه خلال البطولة.

وبشأن أهداف الزيارات المتكررة التي يقوم بها زلاتكو للأندية وحضوره المباريات، أوضح الصهباني أن المدرب، بعد عودته إلى العمل في الإمارات عقب نحو 10 سنوات من الابتعاد عنها، يحتاج إلى تكوين صورة دقيقة عن مستويات اللاعبين وجاهزيتهم، والتعرف إلى أوضاعهم الفنية من خلال المتابعة المباشرة والتواصل مع مدربي الأندية.

وقال: «منذ التعاقد مع زلاتكو، جرى التأكيد على أهمية حضوره مباريات الأندية، والجلوس مع مدربيها للحصول على المعلومات والملاحظات المتعلقة باللاعبين وجاهزيتهم، والاستفسار عن بعض العناصر التي لا تشارك مع فرقها إلا لدقائق محدودة، وأرى أن هذا التوجه كان قراراً موفقاً من اتحاد الكرة، لأنه يساعد المدرب على متابعة اللاعبين وتقييم مستوياتهم بصورة أدق».

وأضاف أن اتحاد الكرة وضع جدولاً لمساعدي المدرب لحضور المباريات وتدوين الملاحظات، ثم رفعها إلى الجهاز الفني ومناقشتها، بما يعزز عملية متابعة اللاعبين واختيار العناصر الأكثر جاهزية لتمثيل المنتخب.

وأشار الصهباني إلى أن الاتحاد وضع أيضاً برنامجاً لمتابعة المنتخب الأولمبي، بعد توحيد المدرسة التدريبية للمنتخبين الأول والأولمبي، وتولي مدرب كرواتي قيادة المنتخب الأولمبي، بما يتيح لزلاتكو متابعة بعض مبارياته والتعرف إلى أبرز عناصره، تمهيداً لاختيار اللاعبين الذين يمتلكون الإمكانات اللازمة للانضمام إلى المنتخب الأول.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات كأس آسيا 2027 ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وفيتنام واليمن.