الكرة الذهبية 2026.. لامين يامال يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم

توج الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم للعام الثالث على التوالي، فيما حصد مواطنه لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، جائزة أفضل مدرب للرجال، خلال حفل الكرة الذهبية لعام 2026، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء تتويج يامال بعد موسم حافل بالإنجازات، ساهم خلاله في قيادة منتخب إسبانيا للفوز بكأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما لعب دورا بارزا في احتفاظ برشلونة بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي.

وعقب تسلمه الجائزة، أشاد يامال بزميله في برشلونة والمنتخب الإسباني باو كوبارسي، قائلا: "كان باو كوبارسي يستحق الفوز بهذه الجائزة. أشكر نادي برشلونة ومنتخب بلادي".

وعندما سأله النجم الفرنسي السابق تييري هنري عما إذا كانت جائزة كوبا هي التي كان يطمح إلى الفوز بها خلال الحفل، أجاب يامال: "لا، أنا أريد الفوز بجميع الجوائز، لكنني كنت أتمنى أن تذهب هذه الجائزة تحديدا إلى باو كوبارسي".

ولا يزال يامال ينافس أيضا على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.