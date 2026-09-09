الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2026

كشفت مجلة «فرانس فوتبول»، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الثلاثاء، عن القائمات الرسمية للمرشحين لجوائز الكرة الذهبية 2026، وفي مقدمتها جائزة أفضل لاعب في العالم، إلى جانب جوائز أفضل لاعبة، وأفضل حارس وحارسة مرمى، وأفضل مدرب ومدربة، وأفضل نادٍ للرجال والسيدات، فضلا عن جائزتي أفضل لاعب ولاعبة شابة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب 30 لاعبا، من أبرزهم الإنجليزي جود بيلينغهام، والإسباني باو كوبارسي، مارك كوكوريا، لامين يامال، رودري، فابيان رويز وفيران توريس.

كما شهدت القائمة حضور عدد من أبرز نجوم المنتخب الفرنسي، وهم عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، مايكل أوليسي، ويليام ساليبا ودايو أوباميكانو، إلى جانب المغربي أشرف حكيمي والبرازيليين غابرييل ماغالهايس، ماركينيوس وفينيسيوس جونيور.

وحضر البرتغاليون برونو فرنانديز، نونو مينديز، جواو نيفيز وفيتينيا، إضافة إلى الأرجنتينيين ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز، والكولومبي لويس دياز، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، والسنغالي ساديو ماني، والإكوادوري ويليان باتشو والمكسيكي خوليان كينيونيس.

ويبرز عثمان ديمبيلي بصفته حامل لقب النسخة الماضية، فيما يعود ليونيل ميسي للمنافسة على الجائزة التي توج بها 8 مرات، في قائمة تضم أيضا أسماء بارزة مثل هالاند ومبابي ويامال وبيلينغهام.

ومن المقرر أن تقام مراسم التتويج بالنسخة السبعين من الكرة الذهبية يوم 26 أكتوبر 2026 في لندن.