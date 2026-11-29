أدار 27 حكماً، بينهم 12 حكماً أجنبياً، 56 مباراة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2026-2027، وذلك حتى نهاية الجولة التاسعة، فيما لا تشمل هذه الإحصائية مباريات الجولة السابعة التي تقرر تأجيلها.

عبدالله العاجل: برز عدد من الحكام المساعدين الجدد بصورة جيدة في إدارة مباريات دوري المحترفين.

ويُعد الموسم الحالي السادس على التوالي الذي يشهد حضور التحكيم الأجنبي في دوري المحترفين، بعدما بدأ اتحاد الكرة تطبيق نظام الاستعانة بالحكام الأجانب اعتباراً من الموسم الرياضي 2021-2022، وفقاً لقرار سابق.

ووفقاً للإحصائية التي رصدتها «الإمارات اليوم»، شارك الحكام الأجانب في إدارة 14 مباراة حتى الجولة التاسعة، وشهدت مباريات العين النصيب الأكبر من ظهور الصافرة الأجنبية، بواقع ثماني مباريات.

وجاء ظهور الحكام الأجانب في مباريات العين على النحو التالي: مباراة بني ياس والعين ضمن الجولة الأولى، وأدارها الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك، ومباراة العين وخورفكان في الجولة الثانية، وأدارها التركي هليل ميلر، والعين والنصر في الجولة الثالثة، وأدارها الهندوراسي سعيد مارتينيز، وكلباء والعين في الجولة الرابعة، وأدارها البلجيكي إيريك لامبريتش.

كما ظهر التحكيم الأجنبي في مباراة العين والوصل ضمن الجولة الخامسة، وأدارها الإيطالي ماورتسيو مارياني، ومباراة شباب الأهلي والعين في الجولة السادسة، وأدارها الأرجنتيني يائيل فالكون، والوحدة والعين في الجولة الثامنة، وأدارها الفنزويلي خسيوس فانزويلا، والعين والظفرة في الجولة التاسعة، وأدارها البرتغالي جواو بنيهيرو.

وعلى صعيد الحكام الأكثر إدارة للمباريات، تصدر الحكمان يحيى الملا ومحمد الهرمودي القائمة، بواقع خمس مباريات لكل منهما، وحل في المركز الثاني زايد النعيمي وسهيل عبدالله، بأربع مباريات لكل منهما.

وجاء في المركز الثالث ستة حكام، هم: عمر آل علي وعادل النقبي وناصر العلي وسلطان محمد صالح وأحمد عيسى وراشد عبدالله، بواقع ثلاث مباريات لكل منهم.

وحل في المركز الرابع ثلاثة حكام، هم: يوسف الجسمي والبرتغالي جواو بنيهيرو والفنزويلي خسيوس فانزويلا، بواقع مباراتين لكل منهم.

في المقابل، أدار 14 حكماً مباراة واحدة فقط، وهم: سيف نبيل وبدر بوجمهور وأحمد حسن وعبدالله الهرمودي، إلى جانب الأجانب هليل ميلر وإيفان كروزلياك وسعيد مارتينيز وماورتسيو مارياني وجوستافو تيجير وإريك لامبريتش وإيفان بارتون ويائيل فالكون وويلتون بيريرا ومحمد نظمي.

من جانبه، أكد الحكم الدولي السابق عبد الله العاجل أن الصافرة الأجنبية باتت الأكثر حضوراً في إدارة مباريات دوري المحترفين الإماراتي، خصوصاً في المواجهات الكبيرة ومباريات القمة، مشيراً إلى عدم ظهور أسماء جديدة من الحكام المواطنين في إدارة مباريات المسابقة، باستثناء بعض حكام الدرجة الأولى الذين يشاركون في إدارة المباريات منذ سنوات.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «التحكيم الأجنبي هو الأكثر مشاركة في إدارة مباريات الدوري، لاسيما في المواجهات الكبيرة، لكن في المقابل برز عدد من الحكام المساعدين الجدد بصورة جيدة في إدارة مباريات دوري المحترفين».

المباريات التي شهدت ظهور الصافرة الأجنبية

. بني ياس والعين – الجولة الأولى

. العين وخورفكان – الجولة الثانية

. الشارقة والجزيرة – الجولة الثانية

. العين والنصر – الجولة الثالثة

. الوصل وشباب الأهلي – الجولة الثالثة

. كلباء والعين – الجولة الرابعة

. شباب الأهلي والجزيرة – الجولة الرابعة

. العين والوصل – الجولة الخامسة

. الجزيرة والنصر – الجولة الخامسة

. شباب الأهلي والعين – الجولة السادسة

. الوحدة والعين – الجولة الثامنة

. الشارقة وشباب الأهلي – الجولة الثامنة

. الجزيرة والوصل – الجولة الثامنة

. العين والظفرة – الجولة التاسعة