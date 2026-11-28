تحولت الأرض من عامل قوة إلى نقطة ضعف لفريقي حتا وبني ياس، بعدما عجزا عن استثمار عاملي الأرض والجمهور، ليهدر كل منهما 12 نقطة من أصل النقاط المتاحة على ملعبه، ويتصدرا قائمة أكثر الأندية نزيفاً للنقاط في المباريات التي خاضتها على أرضها حتى الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وكشفت لغة الأرقام ونتائج المباريات عن معاناة الفريقين في استثمار أفضلية اللعب على ملعبيهما، وهو ما انعكس سلباً على موقعهما في جدول الترتيب، إذ يحتل بني ياس المركز الـ13 برصيد خمس نقاط، فيما يقبع حتا في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط، في مركزين لا يلبيان طموحات جماهير الناديين.

وامتد نزيف النقاط على الملاعب إلى أندية كلباء والظفرة وخورفكان وعجمان، التي أهدرت ما بين ثماني و11 نقطة متاحة في مبارياتها على أرضها، ما حرمها فرصة تحسين مواقعها على سلم الترتيب.

ورغم نجاح حتا في انتزاع نقاطه الثلاث خارج أرضه، بالفوز في الجولة الرابعة على بني ياس بهدف دون رد، فإن «الإعصار» عجز عن حصد أي نقطة في المباريات الأربع التي خاضها على ملعبه، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام (0-2)، ثم أمام الشارقة في الجولة الثالثة (0-3)، والظفرة في الجولة الخامسة (1-2)، وأخيراً أمام خورفكان في الجولة الثامنة بالنتيجة ذاتها. أما بني ياس فخاض خمس مباريات على أرضه في دوري الموسم الحالي، حصد خلالها ثلاث نقاط من إجمالي رصيده البالغ خمس نقاط، بعدما حقق انتصاره الوحيد على ملعبه في الجولة الماضية أمام ضيفه النصر بنتيجة (2-1)، وفي المقابل، خسر «السماوي» مبارياته الأربع الأخرى على استاد «الشامخة»، بدءاً من الجولة الافتتاحية أمام العين (2-4)، ثم أمام يونايتد في الجولة الثانية (2-3)، وأمام حتا في الجولة الرابعة، وأخيراً أمام الوصل في الجولة السادسة (0-2).

كلباء بـ«نقطة يتيمة»

حل كلباء ثالثاً في قائمة أكثر الأندية نزيفاً للنقاط على أرضها، بعدما أهدر 11 نقطة من أصل 12 متاحة في مبارياته الأربع على ملعبه، مكتفياً بنقطة واحدة حصدها بالتعادل في الجولة السادسة أمام الجزيرة بنتيجة (2-2). في المقابل، تعرض الفريق لثلاث هزائم أمام جماهيره، بدأها بالخسارة أمام الوصل في الجولة الثانية (0-3)، ثم أمام العين في الجولة الرابعة (0-2)، وأخيراً أمام الشارقة السبت الماضي (0-3).

خورفكان يكتفي بـ 5 نقاط

دفع خورفكان ثمن عدم استثمار مبارياته على أرضه، بعدما اكتفى بحصد خمس نقاط من إجمالي رصيده البالغ ثماني نقاط، مهدراً في المقابل 10 نقاط متاحة على ملعبه، كان من شأنها أن تمنحه دفعة نحو مركز أفضل في جدول الترتيب.

ورغم فوزه في الجولة الثالثة على ضيفه الظفرة (2-0)، وتعادله في الجولتين الخامسة والتاسعة أمام بني ياس (0-0) والجزيرة (1-1)، تعرض الفريق لهزيمتين على استاد «صقر بن محمد القاسمي»، الأولى في الجولة الافتتاحية أمام شباب الأهلي (1-5)، والثانية في الجولة السادسة أمام ضيفه الوحدة (2-3).

العوضي: الضغوط النفسية وغياب الهوية الفنية أبرز الأسباب

أحمد العوضي. أرشيفية

أكد المشرف العام السابق على الكرة في نادي بني ياس، المحلل الرياضي الدكتور أحمد العوضي، أن نزيف النقاط الذي تعانيه بعض أندية دوري المحترفين على أرضها وأمام جماهيرها، يعود إلى مجموعة من العوامل الفنية والتكتيكية والبدنية والذهنية.

وقال العوضي لـ«الإمارات اليوم»: «يُعد غياب الهوية الفنية، وعدم التوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي، ومحدودية الحلول التكتيكية، من أبرز العوامل التي تؤدي إلى خسارة الأندية نقاطاً مهمة، فهناك أندية تجيد التنظيم الدفاعي وتنفيذ التحولات الهجومية السريعة خارج ملعبها، لكنها تواجه صعوبات عندما تكون مطالبة بالمبادرة وصناعة اللعب وفرض إيقاع المباراة على أرضها، فضلاً عن ضعف استثمار الفرص وعدم القدرة على التعامل مع متغيرات المباراة».

وأوضح: «لا يمكن إغفال أهمية الإعداد البدني والذهني، فتراجع الجاهزية البدنية ينعكس على جودة التنفيذ التكتيكي وسرعة التحولات واستمرارية الأداء، في حين أن تراكم النتائج السلبية يضاعف الضغوط النفسية على اللاعبين، ويفقدهم الثقة والتركيز والهدوء في اتخاذ القرار، ما قد يحوّل عاملي الأرض والجمهور من مصدر قوة إلى مصدر ضغط».

وأضاف: «هناك عامل آخر يتمثل في جودة التعاقدات، التي تشكل جزءاً من المنظومة، إذ لا تُقاس جودة الصفقات بالأسماء، وإنما بمدى توافق خصائص اللاعبين مع فلسفة المدرب واحتياجات الفريق، وقدرتهم على تحقيق التوازن والانسجام وصناعة الفارق».

واختتم: «فيما يتعلق ببني ياس تحديداً، أعتقد أنه يمتلك عناصر ذات جودة فنية جيدة، وأن معاناته قد تكون مرتبطة بالاستقرار الفني والضغوط النفسية الناتجة عن تراكم النتائج السلبية، أكثر من ارتباطها بجودة اللاعبين. وأعتقد أن فوزه على النصر في الجولة الأخيرة يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرته لاستعادة الثقة وكسر الحاجز النفسي. وأراه قادراً على الخروج من هذه الدوامة، شريطة أن يحسن الجهاز الفني استثمار هذا الانتصار فنياً وذهنياً، وأن يحقق الاستمرارية في الأداء والنتائج».