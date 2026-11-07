الجزيرة والوصل نحو القمة.. والوحدة والعين في مواجهة لا تقبل التوقعات

تُختتم الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم اليوم بإقامة أربع مواجهات، يتقدمها ديربي أبوظبي بين الوحدة والعين، وقمة الجزيرة والوصل التي تجمع متصدر الترتيب ومطارده، فيما يستقبل النصر ضيفه يونايتد في مواجهة قوية، ويحل بني ياس ضيفاً على عجمان الباحث عن انتصار جديد يعزز موقعه في جدول الترتيب.

الوحدة - العين

تتجه الأنظار عند الساعة 7:30 مساءً إلى استاد آل نهيان، الذي يحتضن ديربي أبوظبي بين الوحدة وضيفه العين، في المواجهة الـ35 بين الفريقين في دوري المحترفين، وسط ترقب لمباراة لا تخضع حساباتها دائماً لموقف الطرفين في جدول الترتيب، بقدر ما تحمله من ندية وتنافس تاريخي بين قطبي العاصمة.

ويدخل «أصحاب السعادة» اللقاء وفي رصيدهم 12 نقطة من 4 انتصارات، متطلعين إلى استثمار الحالة الإيجابية التي يعيشها الفريق ومواصلة سلسلة انتصاراته، إذ سيكون الفوز الخامس على التوالي إنجازاً لم يحققه في الدوري منذ الفترة الممتدة بين أكتوبر ونوفمبر 2022، عندما سجل 7 انتصارات متتالية.

ويمثل الفوز بالديربي فرصة مهمة للوحدة لتعزيز رصيده ومواصلة مطاردة الصدارة، إلى جانب المكاسب المعنوية التي سيحصل عليها في حال التفوق في المواجهة.

وفي المقابل، يخوض العين المواجهة وفي رصيده 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل، واضعاً نصب عينيه العودة إلى الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، إذ يدرك «الزعيم» أهمية حصد النقاط الثلاث لتجنب فقدان مزيد من النقاط في سباق المنافسة على اللقب، والحفاظ على حظوظه في حملة الدفاع عن درع الدوري.

الجزيرة - الوصل

يدخل الجزيرة وضيفه الوصل مواجهتهما بأسلحة هجومية متعددة، بعدما سجل 8 لاعبين مختلفين لكل فريق في الدوري، ليتقاسما مع العين صدارة قائمة أكثر الفرق تنوعاً في عدد المسجلين، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 4:55 مساءً على استاد محمد بن زايد.

ويدخل الجزيرة المواجهة برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين، ويطمح للمحافظة على موقعه في القمة قبل فترة التوقف الدولي، ومواصلة سجله الخالي من الخسارة هذا الموسم، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الهزيمة في المسابقة حتى الآن.

في المقابل، يملك الوصل 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل، ويطمح إلى إيقاف زحف الجزيرة وتقليص الفارق معه، مستنداً إلى قوته الهجومية التي جعلته الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 17 هدفاً، ويملك «الإمبراطور» أفضلية في المواجهات الأخيرة أمام «فخر أبوظبي»، إذ لم يخسر في آخر 6 مباريات جمعتهما بالدوري، محققاً 4 انتصارات وتعادلين.

النصر - يونايتد

يحتضن استاد آل مكتوم عند الساعة 4:55 مساءً مواجهة النصر ويونايتد، في لقاء يحمل طابعاً خاصاً بعدما اتخذ الفريقان الملعب نفسه مقراً لمبارياتهما خلال الموسم الحالي، فيما يزيد فارق النقطة الواحدة بينهما من أهمية المواجهة في سباق تحسين موقعيهما بجدول الترتيب.

ويخوض النصر اللقاء وفي رصيده 8 نقاط من انتصارين وتعادلين، ساعياً إلى مواصلة تفوقه أمام الفرق الصاعدة، إذ لم يخسر في آخر 9 مباريات جمعته بها في دوري المحترفين، محققاً 7 انتصارات وتعادلين.

وأما يونايتد، الذي يملك 7 نقاط، فيتطلع إلى استعادة توازنه بعد خسارته الثقيلة أمام الظفرة بنتيجة 1-5 في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي رفعت حصيلة الأهداف التي استقبلتها شباكه إلى 18 هدفاً، ليصبح الفريق الأكثر استقبالاً للأهداف في المسابقة.

عجمان - بني ياس

يستقبل عجمان عند الساعة 7:30 مساءً ضيفه بني ياس على استاد راشد بن سعيد، في مواجهة تتباين فيها ظروف الفريقين، بين «البرتقالي» الذي يخوض اللقاء بعد برنامج مزدحم بالمباريات الخارجية، و«السماوي» الذي حصل على فترة كافية للاستعداد.

ويملك عجمان 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، ويطمح إلى إضافة فوز جديد يعزز موقعه في جدول الترتيب، رغم التحدي البدني الذي يواجه لاعبيه بعدما خاض الفريق مباراتين في دوري أبطال الخليج للأندية خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل، يدخل بني ياس المباراة وفي رصيده نقطة واحدة من تعادل وحيد، ليكون الأقل جمعاً للنقاط في المسابقة.