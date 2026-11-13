خريبين على الصامت.. 12 مباراة بلا هدف وآخر فرحة عمرها 6 أشهر

بات مهاجم الوحدة، الدولي السوري عمر خريبين، أحد أبرز عناوين الأزمة الهجومية التي يعانيها «العنابي» هذا الموسم، بعدما غاب عن التسجيل في 12 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، في وقت لم تتجاوز حصيلة الفريق تسعة أهداف في دوري المحترفين، وثلاثة أهداف في كأس رابطة المحترفين، وهدفاً واحداً في كأس رئيس الدولة، مقابل ثملنية أهداف في «دوري أبطال آسيا 2».

وكان خريبين، الذي اعتاد أن يكون أحد أبرز الأسلحة الهجومية للوحدة، قد فشل في هز الشباك منذ بداية الموسم، رغم مشاركته في 12 مباراة، منها سبعة في الدوري، ومباراتان في كأس الرابطة، ومباراتان في دوري أبطال آسيا 2، ومباراة واحدة في كأس رئيس الدولة.

ويعود آخر أهداف المهاجم السوري إلى السادس من مايو الماضي، حين سجل في مرمى الوصل من ركلة جزاء ضمن الجولة 24 من دوري المحترفين، أي قبل نحو ستة أشهر، لتتواصل معاناته التهديفية بالتزامن مع محدودية الفاعلية الهجومية للفريق.

وتكشف الأرقام عن أزمة تتجاوز غياب خريبين عن التسجيل، إذ لم ينجح الوحدة في تسجيل أكثر من تسعة أهداف خلال مبارياته في الدوري، فيما توزعت بقية أهدافه على المسابقات الأخرى، وهو ما يضع مسألة تحسين الفاعلية أمام المرمى ضمن أبرز التحديات التي تواجه الجهاز الفني.

وعلى مستوى مشاركاته، اكتفى خريبين بالظهور بديلاً في المباريات الثلاث الأخيرة، بعدما تراجع حضوره في التشكيلة الأساسية، بينما تترقب جماهير «العنابي» عودته إلى التسجيل، خصوصاً أنه يملك 99 هدفاً في دوري المحترفين، ويحتاج إلى هدف واحد لبلوغ حاجز المئة، ليصبح ثامن لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ البطولة.

وفي ظل هذه التحديات، يترقب مدرب الوحدة، البرازيلي بريكليس تشاموسكا، فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لتعزيز خيارات الفريق بعناصر تتمتع بخصائص مختلفة، من بينها لاعبون شباب، معرباً عن أمله في أن يواصل «العنابي» تحسنه على مستوى الأداء حتى بداية العام.

وقال تشاموسكا لـ«الإمارات اليوم»: «في هذه المرحلة، حتى شهر يناير المقبل، نطمح إلى تحسين وضعنا في جدول الترتيب، والوصول إلى أفضل مركز ممكن، وهو ما نسعى إليه جميعاً، أنا على ثقة بأننا قادرون على تحقيق ذلك».

وأضاف: «هذه الخطوة ستوفر لنا خيارات إضافية، وتمنح الفريق تنوعاً أكبر من خلال ضم لاعبين يتمتعون بخصائص مختلفة، بمن فيهم لاعبون شباب، وقمت حالياً بتصعيد بعض اللاعبين من فريق تحت 23 عاماً لاستكمال قوام التشكيلة، وإذا استمر هذا التطور، فمن المؤكد أننا سنتمكن من الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى».

ورداً على سؤال حول معاناة «العنابي» في إنهاء الهجمات، وما إذا كان السبب يعود إلى مستوى اللاعبين أم إلى كيفية إدارة المباراة، قال: «في كرة القدم، قد تصنع الكثير من الفرص دون أن تنجح في ترجمتها إلى أهداف».

وأضاف: «في مباراة العين، كان هناك دفاع قوي من الخصم، مع وجود عدد كبير من اللاعبين أمام مرماهم، ما أدى إلى صد التسديدات وإغلاق المساحات أمام منطقة الجزاء، أكرر، أنا سعيد جداً لأننا نجحنا في خلق كل هذه الفرص، لكننا بالتأكيد بحاجة إلى جودة أكبر في إنهاء الهجمات لتحويل هذه الفرص إلى انتصارات».