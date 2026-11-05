24 نقطة و8 انتصارات.. حصيلة ثلاثي الإمارات في «النخبة»

رفعت الأندية الإماراتية الثلاثة، العين وشباب الأهلي والوصل، حصيلتها في دوري أبطال آسيا للنخبة إلى 24 نقطة وثمانية انتصارات، مع ختام الجولة الرابعة لمنطقة الغرب، التي شهدت احتفاظ العين بالصدارة والعلامة الكاملة، وتلقي شباب الأهلي خسارته الأولى، ودخول الوصل دائرة الانتصارات، ليمنح مشواره دفعة جديدة بعد تعثر البداية.

وبحسب جدول الترتيب، خاض الثلاثي الإماراتي 11 مباراة، حقق خلالها ثمانية انتصارات مقابل ثلاث خسائر، دون أي تعادل، وسجل 25 هدفاً، مقابل 14 هدفاً استقبلتها شباكه، في حصيلة تعكس حضوراً هجومياً واضحاً، مع تفاوت النتائج والمواقع بين الفرق الثلاثة.

العين.. انطلاقة مثالية

وواصل العين انطلاقته المثالية، محققاً فوزه الرابع توالياً بتغلبه على مضيفه الاتحاد السعودي 4-1 في جدة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه، مؤكداً قدرته على مواصلة انتصاراته خارج ملعبه، وتبرز القوة الهجومية عنواناً لمسيرة العين، الذي سجل 14 هدفاً في أربع مباريات، بمتوسط 3.5 أهداف في المباراة، مقابل ثلاثة أهداف في شباكه، محققاً فارقاً بلغ 11 هدفاً، واستأثر «الزعيم» بـ56% من إجمالي أهداف الأندية الإماراتية الثلاثة، ما يكشف حجم إسهامه في الحصيلة المشتركة.

وسجل العين 12 هدفاً في ثلاث مباريات، بمعدل أربعة أهداف، أمام كل من النصر السعودي والقوة الجوية العراقي والاتحاد، فيما تغلب على تراكتور الإيراني 2-1، ليجمع بين غزارة التسجيل واستمرارية حصد النقاط، ويمنح نفسه أفضلية مهمة مع دخول مرحلة الدوري نصفها الثاني.

شباب الأهلي.. خسارة أولى

وفي المقابل، توقف رصيد شباب الأهلي عند تسع نقاط في المركز الرابع، عقب خسارته أمام الهلال السعودي بهدفين دون رد في الرياض، وأنهت ثنائية أولي واتكينز، في الدقيقتين السادسة و46، سلسلة انتصارات «الفرسان» الثلاثة، لكنها لم تُبعد الفريق عن المراكز المتقدمة.

وسجل شباب الأهلي خمسة أهداف واستقبل ثلاثة، ليتساوى دفاعياً مع العين، بينما بقي تطوير الفاعلية الهجومية واستعادة التركيز من أبرز متطلبات العودة إلى الانتصارات.

الوصل.. فوز مهم

أما الوصل فحقق مكسباً مهماً بفوزه على القوة الجوية العراقي 4-3، ليحصد أول ثلاث نقاط بعد خسارتين، ويحتل المركز الـ11 من ثلاث مباريات، وفق الجدول، بفارق مباراتين نقطياً عن نادي الشمال القطري صاحب المركز الثامن، الذي جمع خمس نقاط من أربع مواجهات، ورفع «الإمبراطور» حصيلته إلى ستة أهداف، مقابل ثمانية في شباكه، لتبرز حاجته إلى تحسين التوازن الدفاعي، بعدما منحه تسجيل أربعة أهداف في الجولة الأخيرة فوزه الأول.

وتحمل الجولة ثلاث أولويات مختلفة: تثبيت صدارة العين، واستعادة شباب الأهلي انتصاراته، والبناء على انطلاقة الوصل، لتحويل الحضور الإماراتي الهجومي إلى تقدم أكبر في سباق التأهل.