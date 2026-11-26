محمد أبوإسماعيل - دبي

رسمت الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم ثلاث صور متباينة لمشاركة الأندية الإماراتية في البطولة القارية، بعدما حافظ العين على صدارة ترتيب أندية غرب آسيا، رغم فقدانه أول نقطتين في مشواره، فيما عاش الوصل وشباب الأهلي مفارقة لافتة، تمثلت في فوز «الإمبراطور» على تراكتور الإيراني بنتيجة 5-1، وخسارة «فرسان دبي» بالنتيجة ذاتها أمام القادسية السعودي، لتخرج الأندية الإماراتية من الجولة بأربع نقاط من أصل تسع ممكنة.

وعكست نتائج الجولة تحولاً لافتاً في مسيرة الأندية الثلاثة، ففي الوقت الذي حافظ العين على استقراره الفني وصدارة الترتيب، رغم توقف سلسلة انتصاراته المتتالية، نجح الوصل في استعادة حضوره القاري وتحقيق انتصار كبير أعاد إليه آمال المنافسة على التأهل، فيما تراجع شباب الأهلي بعد بداية مثالية شهدت تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، قبل أن يتعرض لخسارتين متتاليتين.

وكشفت الجولة عن تفاوت واضح في المردود الهجومي والدفاعي للأندية الإماراتية، التي سجلت سبعة أهداف واستقبلت العدد ذاته، في مشهد يعكس اختلاف واقع الفرق الثلاثة وتحدياتها الفنية، بين العين الساعي إلى المحافظة على الصدارة، والوصل الباحث عن استثمار صحوته الهجومية والمباراة المؤجلة له، وشباب الأهلي المطالب باستعادة توازنه الدفاعي وتصحيح مساره قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من سباق التأهل إلى دور الـ16.

العين.. قوة الشخصية

واصل العين تقديم أوراق اعتماده منافساً قوياً على اللقب القاري، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم، ورفع رصيده إلى 13 نقطة، محققاً 86.7% من النقاط المتاحة، رغم تعادله مع الاستقلال الإيراني بهدف لكل فريق، ويملك «الزعيم» أفضل حصيلة هجومية بين الأندية الإماراتية المشاركة، بتسجيله 15 هدفاً، بمعدل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، مقابل استقبال أربعة أهداف فقط، وهي أرقام تعكس التوازن بين خطوط الفريق، ورغم انتهاء سلسلة انتصاراته الأربعة المتتالية، فإن نجاح العين في العودة بالنتيجة بعد تأخره أمام الاستقلال، أكد قدرته على التعامل مع الظروف الصعبة، خصوصاً أمام منافس اعتمد على إغلاق المساحات والهجمات المرتدة، ليحافظ العين على الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، القادسية السعودي.

شباب الأهلي.. انهيار دفاعي

شكّلت الخسارة القاسية لشباب الأهلي أمام القادسية السعودي على استاد راشد جرس إنذار للفريق، الذي تراجع إلى المركز السادس برصيد تسع نقاط، بعدما فقد ست نقاط متتالية.

وتكمن المفارقة في أن شباب الأهلي استقبل أمام القادسية، في مباراة واحدة، خمسة أهداف، مقابل ثلاثة أهداف فقط في مبارياته الأربع السابقة، لتشكل الخماسية 62.5% من إجمالي الأهداف التي استقبلها في البطولة.

وكشفت إحصاءات المباراة عن خلل واضح في الفاعلية الهجومية والدفاعية، إذ سدد الفريقان سبع كرات على المرمى لكل منهما، نجح القادسية في تحويل خمس منها إلى أهداف، مقابل هدف وحيد لشباب الأهلي، فيما بلغت نسبة استحواذ الفريق السعودي 62%.

ولا تقتصر المشكلة على الجانب الدفاعي، إذ سجل شباب الأهلي ستة أهداف فقط خلال خمس مباريات، بمعدل 1.2 هدف في المباراة، ما يفرض على الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو سوزا مراجعة التوازن بين خطوط الفريق، واستعادة الفاعلية الهجومية.

الوصل.. انتفاضة هجومية

نجح الوصل في تصحيح مساره القاري، محققاً انتصاره الثاني على التوالي، بفوزه الكبير على تراكتور الإيراني، ليرفع رصيده إلى ست نقاط من أربع مباريات، علماً بأن الفريق لديه مباراة مؤجلة، قد تمنحه فرصة التقدم في جدول الترتيب والاقتراب من مراكز التأهل.

واستفاد «الإمبراطور» من النقص العددي لمنافسه منذ الدقيقة 18، لكنه أظهر فاعلية هجومية واضحة، خصوصاً في الشوط الثاني الذي سجل خلاله أربعة أهداف، فيما تألق المهاجم الإيراني مهدي طارمي بتسجيله هدفين.

وسجل الوصل 11 هدفاً خلال أربع مباريات، ليقترب من المعدل التهديفي للعين، لكن استقباله تسعة أهداف يبقى أبرز التحديات الفنية أمام الفريق، الذي يحتاج إلى تعزيز صلابته الدفاعية بالتوازي مع صحوته الهجومية.

أبرز أرقام الجولة

. 4 نقاط حصدتها الأندية الإماراتية من أصل 9 نقاط ممكنة.

. 7 أهداف سجلتها الأندية الإماراتية.

. 7 أهداف استقبلتها الأندية الإماراتية.

. %86.7 نسبة النقاط التي حصدها العين منذ انطلاق البطولة.

. %62.5 من الأهداف التي استقبلها شباب الأهلي في البطولة جاءت أمام القادسية.