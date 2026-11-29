يُحسم أول ألقاب الموسم الكروي 2026 - 2027، اليوم، حين يلتقي قطبا الكرة الإماراتية العين وشباب الأهلي في قمة كأس سوبر رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، عند الساعة 7:30 مساءً في استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في مواجهة تتجاوز حدود اللقب إلى سباق تاريخي على زعامة الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات، وسط طموحات مشتركة لدى الفريقين.

ويتصدر «الزعيم» قائمة الأندية الإماراتية الأكثر تتويجاً بالألقاب برصيد 40 لقباً، متقدماً بأربعة ألقاب على «فرسان دبي» صاحب 36 لقباً، ما يمنح مواجهة اليوم أهمية إضافية في حسابات الفريقين التاريخية.

ويخوض العين النهائي للمرة الثامنة، وقد توّج باللقب ثلاث مرات، كان آخرها عام 2015-2016 على حساب النصر، فيما يسجل شباب الأهلي ظهوره الـ12 في النهائي بسجل أفضل، بعدما حصد الكأس سبع مرات، آخرها في 2024-2025 أمام الوصل ليكون الأكثر تتويجاً بالمسابقة.

ويشارك «الزعيم» بصفته بطل ثنائية دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، بينما يخوضها شباب الأهلي وصيفاً للدوري، ورغم المكانة الفنية والتاريخية للفريقين، يدخل كل منهما اللقاء وسط تساؤلات حول قدرته على استعادة توازنه، بعد تذبذب نتائجهما في الفترة الأخيرة.

وتختلف الصورة قارياً، إذ يقدم العين مستويات أكثر استقراراً في دوري أبطال آسيا للنخبة مقابل تعثره محلياً، بينما يواجه شباب الأهلي تحديات على أكثر من جبهة، لكنه لايزال منافساً على كل الألقاب.

ويظهر التباين في نتائج العين بوضوح، إذ يتصدر ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 13 نقطة، لكنه لم ينقل هذا التألق إلى المسابقات المحلية، بعدما اكتفى بفوز واحد في آخر أربع مباريات بدوري المحترفين، وبالحصيلة ذاتها في آخر أربع مواجهات بكأس رابطة المحترفين.

وقد وضع خروجه من كأس رئيس الدولة على يد شباب الأهلي، الشهر الماضي، الفريق أمام اختبار مهم لرد الدين لمنافسه، واستعادة توازنه في مواجهة ذات قيمة تاريخية ومعنوية كبيرة.

في المقابل، لا تبدو أوضاع شباب الأهلي أفضل كثيراً، إذ حقق فوزاً واحداً فقط في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات، تخللتها خسارتان في دوري أبطال آسيا للنخبة، وخسارة في الدوري، إضافة إلى تعادل في كأس رابطة المحترفين.

ويبحث «فرسان دبي» عن استعادة نغمة الانتصارات في الموعد المناسب، مستفيدين من تفوقهم على العين في مواجهة كأس رئيس الدولة الأخيرة التي منحتهم بطاقة التأهل، أملاً في تكرار تفوقهم على منافسهم، وإضافة لقب جديد إلى سجلهم.

وستكون مواجهة اليوم الرابعة بين الفريقين في كأس السوبر، وكانت الغلبة للعين في اللقاء الأول عام 2009 بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، قبل أن يفرض شباب الأهلي تفوقه في المرتين التاليتين، بفوزه بركلات الترجيح 3-2 في نسخة 2013 بعد تعادل سلبي، ثم بهدف دون مقابل في نهائي 2014-2015.

8 ألقاب بركلات الحظ

فرض التعادل نفسه حتى نهاية الوقت الأصلي في ثمانية نهائيات، ليكون الاحتكام إلى ركلات الترجيح هو الفيصل في تحديد هوية البطل، وذلك خلال مواسم 2008-2009، 2010-2011، 2011-2012، 2012-2013، 2017-2018، 2018-2019، 2020-2021 و2023-2024.

الحسم في 90 دقيقة

حُسمت تسعة ألقاب في كأس السوبر خلال الوقت الأصلي، بعدما تمكنت الفرق المتوجة من إنهاء المواجهة في الدقائق الـ90، وذلك في مواسم 2009-2010، 2013-2014، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2019-2020، 2021-2022، 2022-2023 و2024-2025.