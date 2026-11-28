محمد أبوإسماعيل - دبي

يتجدد الصراع بين العين وشباب الأهلي، في السابعة والنصف من مساء غدٍ، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في كأس «سوبر إعمار» لموسم 2026-2027، تحت شعار «نبني إرثاً»، في النسخة الـ19 من البطولة.

ويدخل العين اللقاء بقيادة مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش، بصفته بطل «الثنائية» في الموسم الماضي، بعدما توّج بلقب دوري المحترفين، وكأس رئيس الدولة، إثر فوزه على الجزيرة 4-1 في النهائي، فيما يشارك شباب الأهلي بصفته وصيفاً للدوري.

انطلقت البطولة بصيغتها الحالية في 2008، بمواجهة جمعت الأهلي «بطل كأس رئيس الدولة» والشباب «بطل الدوري»، وانتهت بفوز الأول 1-0 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، قبل أن يندمج الناديان مع نادي دبي للثقافة والرياضة عام 2017 تحت مسمى شباب الأهلي.

وعلى مدى 18 نسخة، توجت ستة أندية باللقب، يتصدرها شباب الأهلي بسبعة ألقاب (2008 و2013 و2014 و2016 باسم الأهلي، ثم 2020 و2023 و2024)، يليه العين (2009 و2012 و2015) والوحدة (2011 و2017 و2018) والشارقة (2019 و2022 و2025) بثلاثة ألقاب لكل منها، ثم الإمارات (2010) والجزيرة (2021) بلقب واحد لكل منهما.

وحسمت ركلات الترجيح ثماني نسخ من أصل 18، فيما سجّل شباب الأهلي أكبر نتيجة في تاريخ البطولة بفوزه على الشارقة 6-2 عام 2023.

«عقدة» صاحب الثنائية

ويحمل التاريخ رسالة تحذير للعين، إذ لم ينجح أي فريق جمع بين الدوري والكأس في الفوز بالسوبر خلال المرات الأربع السابقة، فقد خسر الجزيرة أمام الوحدة عام 2011، والعين أمام الوحدة في 2018، والوصل أمام شباب الأهلي 2024، ثم شباب الأهلي أمام الشارقة 2025.

وغاب اللقب عن خزائن العين منذ 2015، رغم بلوغه المباراة النهائية مرتين بعدها في 2018 و2022، ويبحث «الزعيم» عن لقبه الرابع، بينما يطمح شباب الأهلي إلى اللقب الثامن لتعزيز رقمه القياسي.

والتقى الفريقان ثلاث مرات سابقاً في السوبر، ابتسمت مرة للعين بركلات الترجيح عام 2009، ومرتين للأهلي، بالترجيح عام 2013، وبهدف نظيف عام 2014.

واقع متباين

وعلى صعيد الموسم الحالي، يحتل العين المركز الثالث في الدوري برصيد 17 نقطة بعد تسع جولات، بفارق نقطة واحدة عن الثنائي المتصدر الجزيرة والشارقة، ويتصدر ترتيب منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات.

في المقابل، يملك شباب الأهلي 16 نقطة في الدوري، بفارق نقطة واحدة عن العين، ولم يحقق سوى فوز واحد في آخر خمس مباريات، تضمنت خسارتين في دوري الأبطال أمام الهلال 0-2 والقادسية 1-5، ولكن «فرسان دبي» يملك ورقة معنوية مهمة، بعدما تفوق على العين مرتين خلال أسبوع واحد في أكتوبر الماضي، الأولى بنتيجة 2-0 في الدوري، منهياً سلسلة «الزعيم» من دون خسارة التي امتدت 38 مباراة، والثانية 3-2 في الدقيقة 116 بكأس رئيس الدولة، ليجرده من اللقب.

. التقيا 3 مرات في السوبر.. انتصاران لشباب الأهلي وواحد للعين.

. «فرسان دبي» سجل أكبر نتيجة في تاريخ «السوبر» بفوزه على الشارقة 6 -2 عام 2023.