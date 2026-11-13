متسلحاً بـ 500 مباراة.. كوزمين رهان الجزيرة لاستعادة الدوري

بعث الجزيرة برسالة قوية إلى منافسيه في سباق لقب دوري المحترفين، بعدما أثبت في الجولة الثامنة أنه قادر على حسم المواجهات الكبرى، وانتزاع النقاط من الفرق المرشحة للمنافسة على البطولة، مستفيداً من نتائجه أمام الوصل وشباب الأهلي والشارقة، ليؤكد أن «فخر أبوظبي» لا يكتفي بمطاردة الصدارة، بل يمتلك المقومات التي تجعله منافساً جدياً على اللقب.

وكان الجزيرة أكبر المستفيدين من الجولة الثامنة، بعدما عزز صدارته برصيد 17 نقطة إثر فوزه على الوصل 2-1، في مواجهة أسقط خلالها أحد أبرز منافسيه على البطولة، ونجح في خدمة نفسه بنفسه، بعدما وسّع الفارق مع فريق كان يطمح إلى الاقتراب من القمة، وحرمه في الوقت ذاته من استثمار المواجهة المباشرة في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

ولم يكن انتصاره على الوصل حالة منفردة في مسيرة الجزيرة هذا الموسم، إذ سبق للفريق أن تفوق على شباب الأهلي 3-1، كما تجاوز الشارقة بهدفين دون رد، ليجمع ثلاث نتائج لافتة أمام ثلاثة من أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة على اللقب. وتعكس هذه الحصيلة قدرة الفريق على التعامل مع المباريات ذات الطابع التنافسي العالي، وتؤكد أن الجزيرة بات رقماً صعباً في حسابات المنافسة، خصوصاً مع امتلاكه حلولاً هجومية وقدرة على استغلال المساحات والأخطاء في المواجهات الكبيرة.

وفي الوقت الذي فرض الجزيرة نفسه بقوة على مشهد المنافسة، يراهن فخر أبوظبي على خبرة مدربه الروماني أولاريو كوزمين لاستعادة لقب دوري المحترفين.

ويمثل كوزمين أحد أبرز الأوراق التي يعتمد عليها «فخر أبوظبي» في مشروعه للمنافسة على البطولة، بالنظر إلى خبرته الطويلة في الكرة الإماراتية ومعرفته بطبيعة المنافسة بين الأندية، فضلاً عن سجله السابق في تحقيق الألقاب، بعدما سبق له قيادة العين وشباب الأهلي والشارقة إلى منصات التتويج.

وسجل المدرب الروماني محطة بارزة في مسيرته التدريبية، بعدما وصل إلى المباراة رقم 500 على مقاعد القيادة الفنية خلال مواجهة الوصل، في رقم يعكس امتداد تجربته وتنوع محطاتها، إذ خاض 263 مباراة في المسابقات المحلية مع أندية العين وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة، إلى جانب تسع مباريات قاد خلالها المنتخب الوطني، منها سبع مواجهات رسمية ومباراتان وديتان.

وامتدت مسيرة كوزمين التدريبية إلى تجارب خارج الإمارات، شملت أندية ناشيونال وبروغريسول بوخارست وستيوا بوخارست في رومانيا، والهلال السعودي والسد القطري وجيانغسو سونينغ الصيني، إضافة إلى المنتخب السعودي، وهي محطات منحته خبرة متنوعة في التعامل مع مدارس كروية مختلفة، والقدرة على إدارة الفرق التي تنافس على أكثر من جبهة.

وبعيداً عن الجزيرة، واصل العين ابتعاده عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي، في أطول سلسلة من هذا النوع منذ الموسم قبل الماضي، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام الوحدة، ليواصل فقدان النقاط عقب تعادله مع الوصل 2-2 في الجولة الخامسة، تلتها خسارته أمام شباب الأهلي بهدفين دون مقابل.

وتعود آخر انتصارات العين إلى الجولة الرابعة، عندما تغلّب على كلباء بهدفين دون رد، قبل أن يدخل بعدها في سلسلة من النتائج التي لم يتمكن خلالها من حصد النقاط الثلاث. وكان الشارقة، أقرب ملاحقي الجزيرة على اللقب، قد نجح في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية أمام شباب الأهلي، بعدما تغلَّب عليه بهدفين دون مقابل، ليضع حداً لفترة طويلة لم يتمكن خلالها من تحقيق الفوز على منافسه في دوري المحترفين.

وخاض الشارقة سبع مباريات متتالية أمام شباب الأهلي من دون انتصار، مكتفياً بثلاثة تعادلات مقابل أربع هزائم، قبل أن ينجح في كسر هذه السلسلة، إذ يعود آخر فوز سابق للفريق على منافسه إلى سبتمبر 2022، عندما تفوق عليه بهدفين دون رد.

. الجزيرة أكبر المستفيدين من الجولة الثامنة، بعدما عزز صدارته برصيد 17 نقطة.