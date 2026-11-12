الانتصارات الخارجية لا تخفي معاناة العين محلياً.. و«الدكة» نقطة الضعف

كشفت إحصائية، جمعتها «الإمارات اليوم»، عن تباين لافت بين نتائج العين محلياً وخارجياً، فبينما يحقق «الزعيم» انتصارات متتالية في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، يعود آخر فوز محلي له إلى الرابع من سبتمبر الماضي، أي قبل أكثر من شهرين، حين تغلب على كلباء بهدفين دون ردّ على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ومنذ ذلك الحين، خاض «الزعيم» سبع مباريات محلية في ثلاث بطولات، من دون أن يتذوق طعم الفوز، مكتفياً بثلاثة تعادلات مقابل أربع خسائر، وسجل خلالها 12 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 17 هدفاً، وأظهرت المباراتان الأخيرتان تأثر الفريق بغياب مهاجمه سفيان رحيمي بداعي الإصابة، بينما تأثر الفريق بشكل أكبر في مباراة الوحدة بغياب عبدالكريم تراوري وجورج سكوكو للإيقاف، كما يواصل مارسيل راتنيك الغياب منذ مطلع الموسم للإصابة.

وأبرزت هذه النتائج محدودية الخيارات المتاحة أمام المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، خصوصاً على دكة البدلاء، في ظل اعتماد الجهاز الفني على مجموعة شبه ثابتة من اللاعبين منذ الموسم الماضي، إلى جانب ضغط المباريات وتعدد المشاركات.

وتجلت المشكلة في كأس الرابطة، حين منح الجهاز الفني الفرصة لعدد كبير من البدلاء في ثلاث مباريات، خسر الفريق اثنتين منها وتعادل في الثالثة، ما أثار تساؤلات حول قدرة العناصر الاحتياطية على تعويض الأساسيين والحفاظ على مستوى الأداء.

وكانت الخسارتان أمام شباب الأهلي من أبرز محطات التعثر المحلي، إذ تفوق «فرسان دبي» على العين بهدفين نظيفين في الدوري، قبل أن يجددوا الفوز عليه بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، ليودع «الزعيم» منافسات «أغلى الكؤوس».

وانعكس هذا التعثر على وضع العين في المنافسات المحلية، فتراجع إلى المركز الثالث في الدوري، فيما وسّع الجزيرة الفارق في الصدارة، وتقدم الشارقة إلى المركز الثاني، كما يحتل العين المركز الـ11 في كأس الرابطة برصيد نقطة واحدة، إلى جانب خروجه من كأس رئيس الدولة.

وعلى النقيض، ظهر العين بصورة مغايرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وحقق أربعة انتصارات متتالية، استهلها بالفوز على النصر السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، برباعية نظيفة، ثم تغلب على القوة الجوية العراقي 4-2، وتراكتور الإيراني 2-1، والاتحاد السعودي 4-1.

ومنحت هذه الانتصارات العين 12 نقطة، لينفرد بصدارة ترتيب أندية منطقة الغرب بالعلامة الكاملة، ويقترب من حسم التأهل إلى الدور الإقصائي، في مفارقة تعكس اتساع الفجوة بين حضوره القاري ونتائجه المحلية البعيدة عن طموحاته هذا الموسم.

من جانبه، أقرّ المدرب الصربي، فلاديمير إيفيتش، بصعوبة المرحلة، في ظل ضغط المباريات وتعدد الغيابات بسبب الإيقاف والإصابات والمشكلات البدنية، معرباً عن قلقه حيال قدرة الفريق على خوض مبارياته المتبقية حتى نهاية العام في ظل النقص العددي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «علينا أن نقاتل، ونحافظ على تركيزنا، ونعمل بجد، لنتمكن من الصمود حتى الأول من يناير، وبعد ذلك، نطمح للقيام بعمل جاد في فترة الانتقالات الشتوية».

وأضاف: «في بطولة الدوري خضنا سبع مباريات، ولايزال أمامنا 19 مباراة أخرى، بالطبع، نحن لسنا راضين عن الاكتفاء بنقطة واحدة أمام فريق الوحدة، لكن كما قلت إنها بداية صعبة».

وتطرق المدرب الصربي إلى الغيابات التي أثرت في خياراته، موضحاً: «هناك لاعبون لم يشاركوا، فبعضهم غاب بسبب البطاقة الحمراء، وآخرون بسبب الإصابة، وهناك من لم يبدأ المباراة لشعوره ببعض الانزعاج».

نتائج آخر 7 مباريات محلية للعين

10 سبتمبر: العين 2-2 الوصل (الدوري).

19 سبتمبر: الوصل 3-2 العين (كأس الرابطة).

2 أكتوبر: العين 2-3 عجمان (كأس الرابطة).

8 أكتوبر: العين 2-2 كلباء (كأس الرابطة).

17 أكتوبر: شباب الأهلي 2-0 العين (الدوري).

22 أكتوبر: شباب الأهلي 3-2 العين (كأس رئيس الدولة).

8 نوفمبر: الوحدة 0-0 العين (الدوري).

فلاديمير ايفيتش:

. علينا أن نقاتل ونحافظ على تركيزنا ونعمل بجد، لنتمكن من الصمود حتى الأول من يناير.