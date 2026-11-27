يواصل فريق أبوظبي للزوارق السريعة استعداداته للمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الـ«إكس كات»، التي تستضيفها إمارة الفجيرة، خلال الفترة من الرابع إلى السادس من ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الفرق والمتسابقين الدوليين، في عودة جديدة للفريق إلى منافسات البطولة العالمية.

ويخوض الفريق المنافسات على متن زورق «أبوظبي 5»، بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري، تحت الإشراف الفني لطالب السيد، حيث تتركز التحضيرات على استكمال الجاهزية الفنية والتنسيق بين أفراد الطاقم، تمهيداً لخوض منافسات الجولة التي تتضمن سباقين رئيسين.

ويسعى الفريق إلى استعادة حضوره على منصات التتويج، مستنداً إلى سجله المميز في البطولة، بعدما أحرز لقب بطولة العالم عام 2018، وحل وصيفاً في نسختَي 2019 و2021، إلى جانب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الطاير والمنصوري، اللذان سبق لهما تحقيق الفوز في السباق الختامي للبطولة عام 2021.

وأكد المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، ثاني القمزي: «ندخل منافسات جولة الفجيرة بطموحات كبيرة وثقة بقدرات الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري، اللذين يمتلكان خبرة واسعة في سباقات الزوارق السريعة».

وتشهد البطولة جولتين تستضيفهما الدولة، حيث تنطلق المنافسات من الفجيرة، قبل انتقالها إلى دبي لإقامة الجولة الثانية، خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل، التي تشهد سباقين آخرين لحسم الترتيب النهائي للبطولة.