يدشّن المنتخب الوطني لكرة السلة، الساعة 10 من مساء اليوم، مشواره بمواجهة نظيره الفلسطيني، ضمن المجموعة الخامسة في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، بصالة «مجمع نوفل الرياضي» في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويخوض المنتخب منافسات المجموعة إلى جانب منتخبات فلسطين وكازاخستان وسريلانكا، ويدخل النافذة الثانية برصيد سبع نقاط، حصدها من المرحلة الأولى ضمن مجموعته الأولى لمنطقة غرب آسيا، خلال النافذة التي استضافتها دبي، في أغسطس الماضي، وحقق خلالها المنتخب الفوز على نيبال والكويت وعُمان، مقابل خسارة أمام البحرين.

وعلى الطرف الآخر، يدخل المنتخب الفلسطيني مباراته الافتتاحية برصيد ثماني نقاط، حصدها في النافذة الأولى ضمن مجموعته الثانية، بعدما حقق «الفدائي» الفوز في مبارياته الأربع على منتخبات قيرغيزستان وسريلانكا وكازاخستان والمالديف.

ويدخل «أبيض السلة» اختباره القاري الجديد متسلحاً ببرنامج إعدادي استُهل، في الخامس من الشهر الجاري، بتجمع داخلي في دبي، قبل التوجه، في الثامن من الشهر ذاته، إلى معسكر خارجي في تركيا، خاض خلاله ثلاث مباريات ودية مع أندية تركية، حقق فيها «الأبيض» الفوز في مباراتين مقابل خسارة واحدة، وبعدها شارك في دورة دولية ودية في البحرين، خسر خلالها مباراة نصف النهائي أمام منتخب سورية بنتيجة (74-89)، قبل أن يخسر مجدداً أمام البحرين بنتيجة (102-107) بعد التمديد، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (100-100)، وذلك ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كما خاض المنتخب تجربة ودية أخيرة في لبنان، نجح خلالها في تحقيق الفوز على فريق الحكمة (104-102)، في مباراة وضع خلالها اللمسات الأخيرة قبل تدشين مشواره في النافذة الثانية.

ويلعب المنتخب مباشرة بعد مواجهة فلسطين، مع منتخب سريلانكا، غداً، على أن يختتم مبارياته بلقاء منتخب كازاخستان الإثنين المقبل.

يُذكر أن منافسات النافذة الثانية تُقام بنظام دوري المجموعات، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للانضمام إلى المنتخبات الـ16 الأولى على مستوى القارة، لخوض النافذة الثالثة والختامية المؤهلة إلى كأس آسيا 2029.