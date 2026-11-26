كشف رئيس نادي الرجاء الرياضي المغربي لكرة القدم، جواد الزيات، مستجدات النزاع مع نادي العين في قضية انتقال لاعبه السابق الحسين رحيمي، مؤكداً أن إدارة النادي تسعى إلى التوصل إلى تسوية ودية تتيح لها تحصيل أكبر مبلغ مالي ممكن.

وذكر موقع «LE360 » المغربي، مساء أمس، أن توضيحات الزيات جاءت خلال اجتماع مجلس إدارة الرجاء، بعدما أعاد أحد المسؤولين إثارة موضوع النزاع، مستفسراً عن الإجراءات التي تعتزم الإدارة اتخاذها لحماية المصالح المالية للنادي.

وأوضح رئيس الرجاء أن الملف أكثر تعقيداً مما يبدو، معتبراً أن الإدارة السابقة كانت مطالبة بمعالجة مسألة تجديد عقد الحسين رحيمي قبل رحيله عن الفريق، تفادياً للدخول في نزاع قانوني بشأن انتقاله إلى نادي العين.

وأكد الزيات أن مجلس الإدارة الحالي يعمل على إيجاد تسوية ودية مع مسؤولي العين، بهدف تحصيل أكبر تعويض مالي ممكن، مشيراً إلى أن المطالبة تتعلق بفترة لا تتجاوز 12 يوماً كانت متبقية من عقد اللاعب مع الرجاء.

وخسر الرجاء المغربي، في يوليو الماضي، ملف النزاع أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، بعدما انتهت المهلة الممنوحة للنادي دون أن يتمكن من استكمال الإجراءات المطلوبة.

وكانت «كاس» قد طلبت من دفاع الرجاء الإدلاء بعنوان الحسين رحيمي وبريده الإلكتروني لتبليغه بالدعوى، غير أن عدم استكمال هذه الإجراءات داخل الأجل القانوني أدى إلى إغلاق الملف.

يُذكر أن إدارة الرئيس السابق لنادي الرجاء، عبد الله بيرواين، كانت قد باشرت إجراءات الطعن أمام المحكمة الرياضية، قبل أن تقرر الإدارة الجديدة، برئاسة جواد الزيات، تغيير هيئة الدفاع المكلفة بمتابعة النزاع، دون أن يفضي ذلك إلى تغيير في القضية.

هداف الدوري المغربي حسين رحيمي. من المصدر

ويعود أصل الخلاف إلى توقيع الحسين رحيمي عقد انتقاله إلى العين قبل انتهاء ارتباطه الرسمي بالرجاء الرياضي، الذي كان يمتد حتى 30 يونيو 2025، في وقت كان فيه الفريق الأخضر يواصل خوض مبارياته في منافسات البطولة الاحترافية.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن آخر المستجدات لدى نادي العين هي فقط المتعلقة بصدور حكم محكمة التحكيم الرياضية «كاس» لصالح العين.