شهدت مدرجات استاد راشد بن سعيد، في وسط مدينة عجمان، حضوراً جماهيرياً لافتاً خلال مواجهة نادي عجمان مع نظيره الاتفاق السعودي، التي جرت مساء أول من أمس، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية، بعدما احتشد أكثر من 5000 مشجع للبرتقالي في الملعب الذي تبلغ سعته 6500 متفرج، في مشهد عكس تفاعل الجماهير مع المشاركة الخليجية الأولى لعجمان، وحرصها على الوقوف خلفه في الاستحقاق الخارجي.

وكانت اللحظة الأبرز في المدرجات خلال مباراة الاتفاق عند الدقيقة 55، عندما توحدت أصوات الجماهير في إنشاد النشيد الوطني لدولة الإمارات، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، فيما رفع الجمهور لافتات كتب عليها «عيماني وافتخر» و«البرتقاليون قادمون»، كما نشر النادي صور الجمهور على منصاته في «السوشال ميديا» تعبيراً عن فخره بالحضور الجماهيري الكبير الذي شارك فيه روابط جماهيرية من أندية أخرى، دعماً لنادي عجمان في أول مشاركة له في بطولة خارجية.

أحمد الفورة: إدارة نادي عجمان تقدر عالياً استجابة الجماهير للدعوة التي وجهتها للحضور، سواء من مشجعي عجمان أو روابط الأندية الأخرى. (السيد مصطفي)

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، أن «الحضور الجماهيري الكبير لم يكن مفاجئاً لإدارة النادي في ظل ما اعتادت عليه جماهير عجمان من مساندة الفريق في المناسبات المهمة»، مشيراً إلى أن «المشهد الذي رسمته الجماهير في المدرجات تجاوز حدود التشجيع الرياضي، وعكس صورة حضارية عن الكرة الإماراتية وجماهيرها، خصوصاً استقبالها للفريق الضيف».

وقال الفورة لـ«الإمارات اليوم»، إن جماهير عجمان كانت دائماً على الموعد في الاستحقاقات المهمة، وإن النادي كان يأمل أن تكتمل هذه اللوحة الجماهيرية بتحقيق الفوز على الاتفاق السعودي، لكن النتيجة لم تأتِ وفق التطلعات، رغم الدعم الكبير الذي حظي به الفريق طوال المباراة التي انتهت بفوز الاتفاق 2-1.

وأضاف أن «إدارة النادي تقدر عالياً استجابة الجماهير للدعوة التي وجهتها للحضور، سواء من مشجعي عجمان أو روابط الأندية الأخرى، وهذا التكاتف يعكس روح الأسرة الرياضية الواحدة، ويجسد أهمية الوقوف خلف ممثل الدولة في المشاركات الخارجية، بعيداً عن الانتماءات والألوان».

وأشار إلى أن «إدارة النادي حرصت على توفير جميع التسهيلات اللازمة لاستقطاب الجماهير من خلال توزيع الدعوات المجانية، وفتح أبواب المدرجات أمام المشجعين دون مقابل، انطلاقاً من إيمانها بأن الحضور الجماهيري يمثل عاملاً مهماً في دعم اللاعبين ورفع معنوياتهم، خصوصاً في المباريات التي تتطلب حضوراً قوياً ومساندة متواصلة».

وأشاد الفورة بالمشهد الحضاري الذي صاحب استقبال الفريق السعودي، وما أظهرته الجماهير الإماراتية من حفاوة وترحيب بالمنافس، معتبراً أن مثل هذه المبادرات تعكس القيم الرياضية التي تحرص الأندية الإماراتية على ترسيخها في البطولات الخارجية، وتؤكد أن التنافس داخل الملعب لا يتعارض مع الاحترام المتبادل والتقدير بين الجماهير والأندية.

وقال: «الرسائل التي حملتها المدرجات، وفي مقدمتها إنشاد النشيد الوطني، شكلت واحدة من أبرز صور التفاعل الجماهيري، خصوصاً أنها جاءت في توقيت يتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، وهذه المبادرات تعبر عن اعتزاز الجماهير بوطنها، وتمنح المشاركة الرياضية بعداً وطنياً يتجاوز حدود المنافسة والنتائج».

وشدد نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان على أن فريقه لايزال متمسكاً بحظوظه في بلوغ الدور الثاني، رغم التعثر أمام الاتفاق، مشدداً على أن الفريق سيعمل على استثمار المباراتين المتبقيتين أمام أربيل العراقي يوم الثامن من ديسمبر في العراق، وكاظمة الكويتي يوم 18 فبراير المقبل في عجمان، لتحقيق النتائج المطلوبة، والوفاء بتطلعات جماهيره التي قدمت، على حد وصفه، نموذجاً يستحق التقدير في مساندة الفريق وممثل الدولة في البطولة.