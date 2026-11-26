دبي - وام

تستضيف دبي، غداً، البطولة الافتتاحية لـ«بول ويفز 1» (BWP 1) للفنون القتالية المختلطة التي تنظمها «بول ويفز» في فندق الميدان، بمشاركة 24 مقاتلاً من أكثر من 15 دولة يتنافسون في 12 نزالاً احترافياً، بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وتشهد البطولة النزال الرئيس على لقب الوزن الخفيف، ويجمع المصري أحمد «الأمير» فارس والبرازيلي راندر جونيور في مواجهة من خمس جولات.

كما تتضمن البطاقة الرئيسة مواجهات تجمع الإيراني علي معتمد مع المصري عمر البيلي، والأسترالي البريطاني ماكس فلين مع الهندي نيراج بانغال، والروسي ناريمان ماغوميدوف مع الهندي براثميش ديشباندي، إلى جانب نزالات تمهيدية يشارك فيها مقاتلون من جنسيات مختلفة، من بينهم رياضيون يمثلون أندية ومراكز تدريب في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بول ويفز» فيليبو دي روزا، إن إطلاق «بول ويفز بروموشن» يمثل خطوة جديدة في توسع الشركة بالقطاع الرياضي، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى توفير منصة للمقاتلين، وتعزيز حضور المواهب الدولية في المنطقة، وبناء علامة رياضية ذات حضور عالمي، انطلاقاً من القيم التي تجسدها الفنون القتالية المختلطة، وفي مقدمتها الانضباط والمرونة والجاهزية والتميز.