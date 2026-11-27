محمد فاضل - دبي

تبدأ اليوم إجراءات التسجيل والميزان للنسخة الأولى من بطولة «الماجد كلاسيك» الدولية لبناء الأجسام، التي تُنظم بإشراف الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتُقام على مدار ثلاثة أيام في مسرح «ذي أجندة» بمدينة دبي للإعلام، بمشاركة نخبة من أبطال العالم والإمارات، وتبلغ جوائزها المالية 400 ألف درهم.

وتنطلق المنافسات، غداً، بإقامة مسابقات «الفيزيك» و«الكلاسيك فيزيك» و«الموسكيولار فيزيك»، على أن تُختتم البطولة، بعد غدٍ، بإقامة منافسات بناء الأجسام والكلاسيك لبناء الأجسام والبودي ستايل.

وتتميز البطولة بمشاركة نخبة من اللاعبين المتوجين بلقب «بطل الأبطال» في بطولتَي العالم الأخيرة، التي أُقيمت في إسبانيا، وآسيا التي أُقيمت في تايلاند، ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال، محمد عبدالعزيز الماجد، فيما تحظى البطولة بإشراف الاتحاد الدولي في الجانب التحكيمي، بمشاركة نخبة من الحكام الدوليين.

وقال الماجد لـ«الإمارات اليوم»: «إن تنظيم البطولة جاء بهدف تعزيز النجاحات التي حققتها رياضة بناء الأجسام الإماراتية على صعيد التطور والاهتمام وتحقيق الإنجازات الدولية، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به مركز الماجد الرياضي لرياضات اللياقة البدنية في منطقة الممزر في دبي»، مشيراً إلى أن «البطولة تمثل امتداداً لمسيرة دعم الرياضة المجتمعية ورعاية الرياضيين»، وأضاف أن «فريق الماجد يضم عدداً من اللاعبين الذين يحظون بالدعم والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة باسم الإمارات في البطولات الدولية وتحقيق الإنجازات»، وتابع أن «تنظيم البطولة يهدف إلى تقديم إضافة نوعية جديدة إلى البطولات الرياضية التي تُنظم في الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص».

وأعرب الماجد عن فخره واعتزازه بالدور الذي يؤديه في النقلة النوعية التي تشهدها رياضة بناء الأجسام على مستوى الإمارات والوطن العربي، والتي أسهمت في نيله لقب «سفير بناء الأجسام واللياقة البدنية في الوطن العربي»، إلى جانب حصوله على شهادة خبير في المؤسسات الرياضية، موضحاً أنه يسعى إلى توظيف هذه الخبرات لتعزيز دور الرياضة المجتمعية.

محمد الماجد:

. «البطولة» امتداد لمسيرة دعم الرياضة المجتمعية ورعاية الرياضيين.