احتفى اتحاد ألعاب القوى بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعدما حصد ثلاث ميداليات ملونة، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، في أفضل حصيلة للعبة خلال تاريخ مشاركاتها في الدورة.

وجاء الاحتفاء خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي عُقد مساء أمس برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، وشهد الإشادة بنتائج اللاعبين الذين صعدوا إلى منصات التتويج ثلاث مرات، عبر سعيد عمر، المتوج بذهبية سباق 400 متر، وأروى علي، الفائزة بفضية سباق 100 متر، وعائشة محمد، صاحبة برونزية سباق 400 متر.

وأسهمت ألعاب القوى بثلاث ميداليات من أصل أربع أحرزتها بعثة الإمارات في داكار، في إنجاز يعكس الحضور المتنامي للرياضة الإماراتية في المحافل الأولمبية الخاصة بالفئات العمرية.

وأكد رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، أن إنجاز داكار يمثل محطة تاريخية في مسيرة ألعاب القوى الإماراتية، خصوصاً أن حصد ثلاث ميداليات في نسخة واحدة من الألعاب الأولمبية للشباب يعد حصيلة غير مسبوقة للمنتخب.

وقال في تصريحات صحافية إن النتائج تعكس المستوى الذي وصل إليه اللاعبون الشباب، والجهود التي بذلها الجهازان الفني والإداري في إعداد المنتخب ومتابعة الرياضيين خلال المنافسات، مشيراً إلى أن الصعود إلى منصات التتويج في ثلاثة سباقات مختلفة يؤكد تنوع المواهب والقدرات التي تمتلكها اللعبة.

وأضاف: «الميداليات الثلاث تمثل ثمرة جهود مشتركة بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ولا بد من البناء على هذا الإنجاز عبر مواصلة الاهتمام بالمواهب الشابة وتطوير برامج الإعداد والتأهيل، بما يعزز قدرتها على تمثيل الدولة بصورة مشرفة في الاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية المقبلة».

وأشار المر إلى أن ما تحقق في داكار لا يمثل نهاية المطاف، بل يشكل حافزاً لمضاعفة العمل خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من التجربة الأولمبية في تحديد متطلبات التطوير، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المزيد من المواهب القادرة على المنافسة وتحقيق النتائج.

من جهتها، أشادت عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة لجنة الحماية، جميلة عبدالله، بإنجاز المنتخب الوطني، معتبرة أن تتويج ثلاثة لاعبين بالميداليات في دورة واحدة يعكس ما تمتلكه ألعاب القوى الإماراتية من مواهب واعدة وقدرة على المنافسة دولياً.

وقالت إن فوز أروى علي بفضية سباق 100 متر، وعائشة محمد ببرونزية سباق 400 متر، يحمل أهمية خاصة، كونه يقدم نموذجاً مشجعاً للفتيات الإماراتيات الطامحات إلى ممارسة ألعاب القوى والوصول إلى المستويات التنافسية، ويؤكد قدرة الرياضيات الإماراتيات على تحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في البطولات الخارجية.

وأضافت أن هذه النتائج تمنح الأجيال الصاعدة دافعاً أكبر للانخراط في ممارسة الرياضة، وتعزز أهمية توفير البيئة المناسبة لتطوير المواهب واستمرارها، مؤكدة حرص مجلس إدارة الاتحاد على صون المكتسبات التي تحققت، ومواصلة الاهتمام باللاعبين واللاعبات وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف مراحل الإعداد والمنافسة.