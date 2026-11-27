أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، عبيد الشامسي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يسير في الطريق الصحيح، وأن لديه الأفضل الذي يمكن أن يقدمه خلال المرحلة المقبلة، بعد اكتمال صفوفه بعودة عدد من اللاعبين المصابين، لافتاً إلى أن مدرب الفريق، البرتغالي خوسيه مورايس، يعمل بكل جهد، وأن بصمته الفنية بدأت تظهر من خلال الانتصارات التي ظل يحققها الفريق، وأشار إلى أن الفريق أصبحت لديه حالياً هوية وشخصية واضحة، مؤكداً أنهم يطمحون إلى استمرار الفريق في المنافسة في دوري المحترفين، بعدما قفز برصيده إلى النقطة 18، معتبراً أن تكامل الأدوار داخل المنظومة بين الجميع في النادي سواء إدارة النادي وشركة كرة القدم والجهاز الفني والإداري واللاعبين والجماهير هو سر نجاحات الشارقة، مشدداً على أن الفريق حالياً بحاجة إلى دعم كبير من الجماهير.

وقال عبيد الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إن «الشارقة الآن أثبت أنه فريق قوي ومنافس في كل البطولات، وبالنسبة لنا في إدارة النادي، فإننا راضون عن الفريق، كونه يسير حالياً في الاتجاه الصحيح، وأن الكل يؤدي دوره على النحو المطلوب».

ويتشارك الشارقة مع الجزيرة في صدارة دوري المحترفين برصيد 18 نقطة لكل منهما، بعد فوزه الأخير على كلباء 3-صفر في الجولة التاسعة.

وبخصوص عودة مهاجم الفريق التوغولي لابا كوجو إلى تسجيل الأهداف، بعدما سجل هدفين في مباراة الفريق الأخيرة أمام كلباء، وقاده إلى الفوز بثلاثية، أكد عبيد الشامسي، أن لابا كودجو لاعب كبير وحصد لقب هداف الدوري الإماراتي لسنوات طويلة، مشيراً إلى أنهم كانوا يتوقعون عودته إلى تسجيل الأهداف في أي وقت، معتبراً أنه كمنظومة هجومية فإن الشارقة يعد حتى الآن أحد ثاني أفضل خط هجوم في الدوري برصيد 18 هدفاً، وذلك خلف الوصل الذي يتصدر ترتيب أقوى هجوم برصيد 20 هدفاً، لافتاً إلى أن هذا يعني أن المنظومة الهجومية للفريق ناجحة، وأن لابا كودجو يعد جزءاً أساسياً من هذه المنظومة، وأنه حتى لو لم يسجل فإن لديه تأثيراً إيجابياً في هذه المنظومة.

دعم الجماهير

وعن الرسالة التي يمكن أن يوجهها إلى جماهير نادي الشارقة، أكد عبيد سالم الشامسي أن الشارقة بات حالياً منافساً في الدوري، وأنه لكي يحقق هذه الطموحات فإنه بحاجة دعم الجماهير الشرقاوية في المدرجات، معتبراً أن الجماهير تعد اللاعب رقم 12، مؤكداً أنه في حال أرادت جماهير الشارقة أن يكون فريقها منافساً، فإن عليها الوجود في الملعب لمساندة الفريق، معتبراً أن جماهير الشارقة بات لديها ثقة وقناعة بالفريق، كونه أصبح منافساً قوياً في الدوري.

ثقة بالمدرب مورايس

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، رداً على سؤال عما إذا كانوا في إدارة النادي راضين عن مدرب الفريق، البرتغالي خوسيه مورايس، أن ثقتهم به كانت كبيرة منذ أول يوم عند التعاقد معه لتولي تدريب الشارقة، مشدداً على أنهم في النادي عندما تعاقدوا معه كان ذلك عن قناعة وثقة تامة بقدراته الفنية كمدرب، ويعرفون أنه مدرب كبير وصاحب تاريخ في تدريب كرة القدم.

عبيد الشامسي:

. الفريق يسير في الطريق الصحيح، وبات منافساً قوياً بالدوري.