أعرب حارس مرمى نادي الجزيرة، إرسين ديستان أوغلو، عن دهشته من قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه خلال مواجهة غول غوهار الإيراني، التي انتهت بفوز «فخر أبوظبي» بهدف دون رد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في «دوري أبطال آسيا 2»، مكتفياً بالقول: «لا أعرف سبب إنذاري!».

وكان الحكم السوري، حنا حطاب، قد أشهر البطاقة الصفراء لأوغلو في الدقيقة 33، بعدما احتسب مخالفة لمصلحة الفريق الإيراني، إثر خطأ ارتكبه اللاعب الأنغولي ميلسون، قبل أن ينذر حارس مرمى الجزيرة، وسط استغراب اللاعبين، وموجة انتقادات طالت الحكم شخصياً، حيث تم استبدال الحكم بين الشوطين، ما دفعه لاحقاً لإصدار بيان عبر حسابه في «فيس بوك»، شدد خلاله على أنه «ينتظر تواصله مع الاتحاد السوري والمسؤولين عنه قبل إصدار بيان آخر لتوضيح ما حدث»، ولم يتطرق في منشوره أمس، إلى تفاصيل الواقعة التحكيمية.

وعن المباراة، قال إرسين أوغلو لـ«الإمارات اليوم» إن الفوز على غول غوهار يُعد انتصاراً مهماً ودفعة معنوية للفريق، موضحاً: «كانت مباراة جيدة بالنسبة إلينا، وقدمنا أداءً جيداً وأظهرنا روحاً قتالية عالية. ورغم أننا ضمنا بالفعل التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، فإننا نتطلع إلى احتلال المركز الأول في المجموعة. والأمور تسير بصورة جيدة بالنسبة إلينا، ونأمل أن نواصل على هذا النحو خلال المباريات المقبلة»، وأضاف، رداً على سؤال حول ما إذا كان الجزيرة يركز بصورة أكبر على المنافسة في «دوري أبطال آسيا 2» مقارنة بدوري المحترفين: «نحن نركز على جميع البطولات التي نشارك فيها، ولدينا فريق جيد يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ونمتلك طموحات كبيرة في كل البطولات. ولذلك، فإن هدفنا هو الفوز بجميع الألقاب، ولا تقتصر طموحاتنا على بطولة بعينها».

وأشاد حارس مرمى الجزيرة بقوة المنافسة في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن وجود عدد كبير من الأندية التي تطمح إلى المنافسة على اللقب يزيد من صعوبة البطولة، لافتاً إلى أهمية تقديم مستويات جيدة باستمرار والمحافظة على التركيز في مختلف مراحل المسابقة، لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الفريق.

واستشهد إرسين أوغلو بتعادل الجزيرة مع خورفكان في الجولة الماضية من الدوري، للتأكيد على صعوبة جميع المباريات، وقال: «يجب أن نخوض كل مواجهة بكل قوة، بغض النظر عن هوية الفريق المنافس، وألا نهدر النقاط في ظل المنافسة القوية بين الأندية على لقب الدوري».

وتطرق إرسين أوغلو إلى تجربته مع الجزيرة ومدى تأقلمه مع الأجواء في الإمارات، وقال: «لقد واجهت بعض الصعوبات في بداية مشواري مع الفريق بسبب اختلاف الظروف المناخية، قبل أن أعتاد تدريجياً على الأجواء».

وأعرب إرسين أوغلو عن سعادته بتجربته مع الجزيرة والحياة في الإمارات، خصوصاً في أبوظبي، مشيراً إلى شعوره بالارتياح بعدما تأقلم مع الأجواء، وتطلعه إلى تقديم أفضل مستوياته مع الفريق، والمساهمة في تحقيق طموحاته والمنافسة على الألقاب خلال الموسم الجاري.

إرسين أوغلو:

. يجب على الجزيرة عدم إهدار النقاط في ظل المنافسة القوية بين الأندية على لقب الدوري.

. واجهت بعض الصعوبات في بداية مشواري مع الفريق بسبب اختلاف الظروف المناخية.