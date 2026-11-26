أبوظبي - وام

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مساء اليوم، منافسات اليوم الثالث لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2026 التي تقام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وتابع سموه جانباً من المنافسات والأشواط الرئيسة لفئة اللقايا بميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، والتي أقيمت لمسافة 5 كلم، ضمن الفترة المسائية، بالميدان الجنوبي للهجن.

كما شهد المنافسات الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وملاك الهجن من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحضر سموه مأدبة الغداء التي أقامها الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان في مجلسه بمنطقة الوثبة بأبوظبي، بحضور الرعاة والشركاء الإستراتيجيين لمهرجان الشيخ زايد،ونخبة من كبار ملاك الهجن في المنطقة.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع الحضور وجرى الحديث حول أهمية سباقات الهجن، والدور الكبير لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2026 في ترسيخ مكانة هذه الرياضة التراثية وتعزيز حضورها، بوصفها أحد أبرز المهرجانات في المنطقة لما تحققه من نجاحات متواصلة على المستويات كافة.

وثمّن المشاركون في المنافسات الدعم الكبير الذي تقدّمه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة، وما توفره من جوائز قيّمة أسهمت في الارتقاء بمكانتها، لتصبح إحدى أهم الرياضات في الدولة.

وعبّر ملاك الهجن عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته المستمرة ودعمه المتواصل لسباقات الهجن، مؤكدين أن حضور سموه الدائم لمختلف المنافسات شكّل حافزاً كبيراً وأسهم بشكل مباشر في تطوير هذه الرياضة والمحافظة على إرثها العريق.

وعلى صعيد المنافسات كسبت " تكريم " لطالب مسلم بن عقيل المري كأس اللقايا الأبكار المفتوح بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 7:17:8 ،وفي الشوط الثاني فاز ”ملتاع“ لمانع بن حماد الشامسي ببندقية الجعدان المفتوح بتوقيت قدره 7:12:96.

وفي الشوط الثالث والخاص باللقايا الأبكار المحليات انتزعت ”الهبيبة“ لمانع علي بن حماد الشامسي الكأس والمركز الأول بتوقيت قدره 7:19:62 وفي الشوط الرابع للقايا الجعدان المحليات كسب ”مرموق“ لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي المركز الأول وبزمن قدره 7:16:69 .

وفي الشوط الخامس وانطلاقة أشواط الإنتاج أهدت ”مهمة“ مالكها علي محمد خويدم العامري كأس الأبكار المحليات الإنتاج بزمن بلغ 7:20:94.

وفي الشوط السادس تألق ”عزام“ لخليفة سالم راشد الكتبي محققا بندقية الجعدان المحليات الإنتاج بعد أن وصل لخط الختام بتوقيت قدره 7:17:9.

وفي الشوط السابع انتصرت ”ذخر“ لمحمد سلطان مرخان الكتبي بكأس اللقايا الأبكار المهجنات وبتوقيت بلغ 7:16:48.

وفي آخر أشواط الرموز تصدر ”متجه“ لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي منافسات اللقايا الجعدان المهجنات الإنتاج محرزا المركز الأول بزمن قدره 7:17:13.