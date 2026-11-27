اختتم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ منافسات الجولة التأهيلية الأولى لكأس الإمارات للمواي تاي، التي أقيمت، على مدار ثلاثة أيام، بأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، بمشاركة أندية أبوظبي والعين والظفرة، ضمن أجندة «موسم أبطال الإمارات» 2026-2027، وشهدت الجولة حسم المرحلة الأولى من المتأهلين إلى نهائيات البطولة، التي تضم 24 فئة للرجال والسيدات، موزعة على فئتَي الكبار (17 إلى 40 عاماً) وتحت 24 عاماً (17 إلى 23 عاماً)، وفق نظام يمنح صاحبَي المركزين الأول والثاني في كل فئة بطاقتي التأهل إلى النهائيات.

وتقام الجولة التأهيلية الثانية في دبي، خلال الفترة من السابع إلى التاسع من ديسمبر المقبل، بمشاركة أندية دبي والإمارات الشمالية، لاستكمال قائمة المتأهلين إلى المرحلة النهائية المقررة في أبوظبي، يومَي 23 و24 يناير 2027.