أكد مدرب الظفرة، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي والزمالك المصريين، أن لاعبي «فارس الظفرة» أعادوا إليه متعة العمل التدريبي، بفضل شغفهم بكرة القدم وروحهم الجماعية، مشدداً على أن هدف الفريق، في المرحلة الحالية، البقاء في دوري المحترفين لكرة القدم، مع ضرورة التحلي بالتواضع والواقعية قبل التفكير في طموحات أكبر.

وقال كارتيرون لـ«الإمارات اليوم» إن الأجواء داخل النادي وروح اللاعبين عززتا حماسه لخوض هذه التجربة، وجعلتاه يستمتع مجدداً بعمله التدريبي، مشيراً إلى أنه قبل التحدي مع الظفرة رغم إدراكه صعوبة المهمة في ظل قوة المنافسة.

وأوضح: «أحب هذه المجموعة من اللاعبين، وأنا سعيد بقدومي إلى هذا النادي، لأنهم أعادوا إليّ متعة عملي مرة أخرى. هؤلاء اللاعبون يحبون كرة القدم، ويتمتعون بروح رائعة، وأنا سعيد وفخور بوجودي معهم لمواجهة هذا التحدي الصعب».

ورداً على سؤال بشأن المفارقة في دوري المحترفين الإماراتي، بين مدربين يمتلكون سيراً تدريبية حافلة ولا يحققون النجاح المتوقع مع الأندية، مقابل مدربين بخبرات أقل يحققون نتائج لافتة مع فرق كبيرة، قال: «سعيد بقبول مهمة الظفرة، وأعتز بكوني جزءاً من مشروع النادي»، مشدداً على أن ما يشغله هو النجاح في مهمته ومساعدة الفريق على البقاء في دوري المحترفين.

وشدد المدرب الفرنسي على أن المرحلة الحالية لا تحتمل رفع سقف الطموحات، بقدر ما تتطلب الواقعية والتواضع، خصوصاً أن الفريق بدأ الموسم بنتائج صعبة، وقال: «من المهم أن نكون متواضعين، فقبل ثلاث مباريات لم يكن لدينا أي نقطة، وكنا نتلقى الهزائم منذ بداية الموسم، لا يمكننا الانتقال من هذا الوضع إلى وضع توقعات كبيرة، وعلينا أن نكون واقعيين، فالدوري قوي وهناك فرق كثيرة مميزة، والحصول على النقاط في كل مباراة أمر صعب».

وأوضح أن البقاء يمثل الهدف الأول للظفرة في الوقت الراهن، على أن تتحدد الطموحات الأخرى وفقاً لما يحققه الفريق مع تقدم الموسم.

وأضاف: «بالنسبة إليّ، فإن الدافع الأكبر في الوقت الحالي هو البقاء في الدوري، وبعد ذلك، إذا تمكنا من تقديم الأفضل مباراة بعد أخرى، وحصد المزيد من النقاط، خصوصاً في النصف الثاني من الموسم، فسنكون سعداء بذلك. لكن علينا أن نكون حكماء ومتواضعين، وألا نطلق تصريحات غير واقعية».

واختتم كارتيرون حديثه بالتأكيد على أن الظفرة سيواصل العمل بالروح ذاتها، مع التركيز على المباراة المقبلة بوصفها تحدياً جديداً يتطلب تقديم أفضل ما لديه.

ويحتل الظفرة المركز الـ12 في ترتيب دوري المحترفين، برصيد ست نقاط من انتصارين، وتنتظره غداً مواجهة قوية أمام الوصل على استاد زعبيل، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة السابعة.

باتريس كارتيرون:

. سعيد بقبول مهمة الظفرة، وأعتز بكوني جزءاً من مشروع النادي.

. المرحلة الحالية لا تحتمل رفع سقف الطموحات بقدر ما تتطلب التواضع.