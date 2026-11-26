دبي - الإمارات اليوم

دخل العد التنازلي لانطلاق كأس العالم للترايثلون للسيدات بدبي مراحله الأخيرة، مع تبقي 10 أيام على إقامة المنافسات يوم الأحد 6 ديسمبر، حيث كُشف عن مسارات السباقات التي تستضيفها حديقة شاطئ الممزر، بمشاركة متسابقات يخضن تجربة الترايثلون للمرة الأولى، إلى جانب الهواة ونخبة من أبرز الرياضيات المحترفات من مختلف أنحاء العالم.

ولا تقتصر الفعالية على المشاركات في السباقات، إذ تفتح قرية البطولة أبوابها مجاناً طوال عطلة نهاية الأسبوع، وتوفر أنشطة متنوعة للأصدقاء والعائلات، تشمل منطقة للأطفال، وجلسات اليوغا واللياقة البدنية، وعربات الطعام، إلى جانب متابعة المنافسات.

وتقام البطولة بنسختها الثانية في دبي، وهي أول فعالية من نوعها على مستوى العالم، والوحيدة المخصصة بالكامل للسيدات. وينظمها مجلس دبي الرياضي، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون.

مسارات ساحلية وتحديات لمختلف المستويات

يمتد مسار الدراجات الهوائية لسباقات الهواة لمسافة 10 كيلومترات ذهاباً وإياباً على طول كورنيش الممزر، بما يتيح للمشاركات الاستمتاع بإطلالات الواجهة البحرية. وتقطع متسابقات «سوبر سبرينت» لفة واحدة، مقابل لفتين بإجمالي 20 كيلومتراً في سباق «سبرينت».

أما مسار الجري، فيمتد على شكل حلقة بطول 2.5 كيلومتر عبر حديقة الممزر والمناطق المحيطة بالشاطئ، ويجمع بين المقاطع المظللة بالأشجار والمسارات المستقيمة والمنعطفات. وتقطع المشاركات في «سوبر سبرينت» لفة واحدة، فيما تقطع مشاركات «سبرينت» لفتين.

ولا يزال التسجيل مفتوحاً أمام السيدات الراغبات في خوض تجربتهن الأولى، من خلال سباق «سوبر سبرينت» الذي يتضمن السباحة لمسافة 400 متر، وركوب الدراجات لمسافة 10 كيلومترات، والجري لمسافة 2.5 كيلومتر.

أما سباق «سبرينت» فيتضمن السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات لمسافة 20 كيلومتراً، والجري لمسافة 5 كيلومترات.

وتتاح المشاركة في السباقين بصورة فردية أو ضمن فرق تتابع تضم ما يصل إلى ثلاث مشاركات، بما يتيح للصديقات وأفراد العائلة وزميلات العمل خوض التحدي معاً.

فعاليات متنوعة طوال عطلة نهاية الأسبوع

ينطلق برنامج الفعاليات يوم السبت 5 ديسمبر، من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، ويتضمن عربات الطعام، وجلسات اليوغا للأطفال واليوغا المكثفة، إلى جانب أنشطة اللياقة البدنية بإشراف مدربين.

وتستقبل قرية البطولة زوارها يوم الأحد 6 ديسمبر، من الساعة 5:30 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مع برنامج موسيقي طوال اليوم. ويمكن للزوار متابعة جلسات الإحماء المباشرة بين الساعة 5:30 و8:30 صباحاً، قبل انطلاق سباقات الهواة.

وتبدأ منافسات «سوبر سبرينت» الساعة 7:10 صباحاً، تليها منافسات «سبرينت» اعتباراً من الساعة 8:25 صباحاً. كما توفر منطقة الأطفال المجانية أنشطة ترفيهية للعائلات، إلى جانب عربات الطعام.

«معادلة المرأة القوية»

يتضمن برنامج الأحد أيضاً سلسلة الحوارات المصاحبة للبطولة (WTWC Talks)، ومنها جلسة بعنوان «معادلة المرأة القوية»، تقام على منصة قرية البطولة من الساعة 9:15 إلى 9:45 صباحاً.

وتتناول الجلسة أربعة محاور، هي التغذية والحركة والصحة البدنية والصحة النفسية، مع التركيز على مفهوم القوة الذي يتجاوز المظهر الخارجي، ليشمل الثقة بالنفس والعادات اليومية المستدامة والراحة والاستشفاء.

وتدير الجلسة الدكتورة سوسن سعد، بمشاركة ديبي ألكسندر، رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون، وأسماء الجناحي، لاعبة الترايثلون وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للترايثلون، والدكتورة فيفيانا موتشي، مديرة الابتكار والعافية ونائبة رئيس قسم الأبحاث في المستشفى السعودي الألماني.

متابعة منافسات النخبة عن قرب

صُمم مسار سباق النخبة بما يتيح للجمهور متابعة المنافسات عن قرب، إذ يمتد مسار الدراجات الهوائية لمسافة 4 كيلومترات، تقطعه المتسابقات خمس مرات، مع المرور بمنطقة الانتقال في كل لفة، ما يمنح المشجعين فرصاً متكررة لمتابعة مجريات السباق.

وتنتقل المتسابقات بعد ذلك إلى مسار الجري الممتد عبر الحديقة والمناطق المحيطة بالشاطئ، لقطع لفتين بطول 2.5 كيلومتر لكل منهما، بما يتيح للجمهور مواصلة متابعة المنافسة.

ويحظى الجمهور بفرصة مشاهدة نخبة من أبرز الأسماء في رياضة الترايثلون النسائية، إلى جانب تشجيع المشاركات اللواتي يخضن تجربتهن الأولى في هذه الرياضة.

ولا يزال التسجيل مفتوحاً أمام السيدات من عمر 18 عاماً فما فوق، للمشاركة بصورة فردية أو ضمن فرق التتابع، فيما ترحب البطولة بالجمهور من الرجال والنساء، مع إتاحة الدخول المجاني إلى قرية البطولة.