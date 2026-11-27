دبي - أ.ف.ب

كشف مصدر آسيوي أن الأداء غير المألوف والتصرفات الغريبة للحكم السوري، حنا حطاب، خلال إدارته مباراة الجزيرة الإماراتي وغول غوهار الإيراني، أول من أمس، في «دوري أبطال آسيا 2» في كرة القدم، يعود إلى تعرضه لوعكة صحية استدعت استبداله بين الشوطين.

وقال المصدر أمس: «واجه الحكم حالة صحية استوجبت عملية تبديله، وخضع للعلاج تحت إشراف أطباء نادي الجزيرة، الذين أوصوا بعدم إكماله المباراة فحدث التغيير».

وبدأت فصول الواقعة في الدقيقة 32 من الشوط الأول، عندما ارتكب لاعب الجزيرة الأنغولي ميلسون مخالفة بحق لاعب علي أصغر عاشوري في منتصف الملعب، قبل أن يشهر حطاب البطاقة الصفراء في وجه حارس مرمى الجزيرة، التركي أرسين ديستان أوغلو، رغم عدم تدخله في المخالفة.

وأثار القرار استغراب لاعبي الفريقين واعتراضات الجهاز الفني للجزيرة، وتوقف اللعب دقائق عدة وسط حالة من الارتباك، قبل استئناف المباراة.

وعقب إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، أظهرت كاميرات النقل التلفزيوني مدرب غول غوهار، مهدي رحمتي، وهو يتحدث إلى أعضاء جهازه الفني بشأن تصرفات الحكم.

وتولى الحكم الرابع، السوري عمار أبوعلو، إدارة الشوط الثاني من المباراة التي احتضنها ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وانتهت بفوز الجزيرة بهدف دون رد جاء عن طريق البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 40، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، فيما واصل حطاب أداءه بصفته حكماً رابعاً خلال الشوط الثاني.

وظهر حطاب بجوار أرض الملعب وهو يرفع اللوحة الإلكترونية للإعلان عن تبديلات الفريقين بشكل طبيعي.

وكتب حطاب في صفحته على موقع «فيسبوك»: «سأنتظر التواصل الرسمي والموقف الرسمي من الاتحاد السوري، كما سأتواصل مع الأشخاص والجهات المسؤولة عني محلياً وخارجياً، قبل إصدار بيان رسمي أوضح فيه جميع التفاصيل والحقائق المتعلقة بما حدث في مباراة تمثيلي لاتحادي وبلدي بدوري أبطال آسيا 2، بكل شفافية ووضوح».

وتابع «أؤكد أن الحياة العائلية والشخصية ليست مسؤولية الآخرين، وليست لعبة بين أيديك، فالدين والعقل والأخلاق لا تقبل الإساءة إلى خصوصيات الناس أو التشهير بهم».

وأورد الاتحاد الآسيوي في صفحة المباراة على موقعه الرسمي أن ديستان أوغلو قد حصل على إنذار في الدقيقة 33، من دون الإشارة إلى الحادثة واستبدال الحكم بين الشوطين.