"الرياضي اللبناني" يتوج بلقب بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة

توج فريق الرياضي اللبناني بلقب النسخة الأولى من بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، بعد فوزه على مواطنه "الأنطوني بعبدا" بنتيجة 95-76، في المباراة النهائية التي أقيمت الأربعاء على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بالممزر، في ختام منافسات البطولة التي استمرت 7 أيام بمشاركة 8 فرق.

وفرض الرياضي أفضليته على معظم فترات المباراة النهائية، منهياً الشوط الأول متقدماً بنتيجة 51-42، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني، ويحسم اللقاء بفارق 19 نقطة، ليحرز كأس البطولة والميداليات الذهبية.

وحصد الأهلي المصري المركز الثالث، بعد فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 111-87، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت قبل النهائي.

وعقب المباراة النهائية، توج رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة عبداللطيف ناصر الفردان، بحضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي، والمدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي ماجد سلطان، فريق الرياضي بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق الأنطوني بعبدا بالميداليات الفضية.