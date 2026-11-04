10 ميداليات لـ «بناء الأجسام» في مونديال إسبانيا

حصد منتخب الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية 10 ميداليات، بواقع خمس ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزيتين، إضافة إلى ثلاثة ألقاب «بطل الأبطال»، خلال مشاركته في بطولة العالم التي نظمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إسبانيا.

وثمّن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، جهود لاعبي المنتخب الوطني وتحقيقهم حصيلة مميزة من الميداليات والألقاب في مشاركة دولية بارزة، مباركاً للرياضة الإماراتية هذا الإنجاز العالمي، وداعياً اللاعبين إلى الحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية، استعداداً لخوض منافسات بطولة آسيا المقبلة.

وتوزعت الميداليات الذهبية على اللاعب راشد محمد الحبيسي في فئة الفيزيك لطول 176 سم، وطارق موسى مبارك في فئة الماستر للفيزيك، وعبدالله مبارك المطيري في فئة الماستر للكلاسيك لبناء الأجسام، ونال اللاعبون الثلاثة أيضاً ألقاب «بطل الأبطال» في فئاتهم، فيما أحرز عبدالله حسن المرزوقي ذهبيتين في منافسات الماستر والرجال لبناء الأجسام.

وأحرز الميداليات الفضية خالد بخيت الفلاسي في فئة الماستر لبناء الأجسام لوزن 80 كغم، وعبدالله أحمد الفلاسي في الفيزيك لطول 170 سم، وعبدالله علي الختال المهيري في الماستر للفيزيك، بينما نال البرونزيتين أحمد حسن سليمان رستم في بناء الأجسام لوزن 85 كغم، ومحمد عيسى البلوشي في وزن 65 كغم.