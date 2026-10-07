15 لاعباً في قائمة منتخب "بناء الأجسام" لبطولة آسيا بتايلاند

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية اعتماد القائمة النهائية للمنتخب الوطني، للمشاركة في بطولة آسيا لبناء الأجسام، "الفيزيك والكلاسيك" بمختلف فئاتها، والمقررة في مدينة بتايا بتايلند خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.

وقال في بيان له إن القائمة تضم 15 لاعباً هم سعيد عبدالله الحمادي، وسعيد البلوشي، وثاني خميس الحمادي، وإسماعيل خميس علي، وأحمد عبدالرحمن التميمي، وعلي حسن علي، ومحمد حمد الجسمي، وعبدالله علي الختال، وجمال جاسم، وعبدالرحمن علي، وعدنان عبيد البلوشي، وسعود الزيودي، ومايد السويدي، ومشاري أحمد المري، وأحمد عبيد المعلا، للمشاركة في منافسات بناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك بمختلف فئاتها.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنتَي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر، حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، على المشاركة في البطولات الخارجية، داعياً اللاعبين إلى الالتزام بالتعليمات والبرامج التحضيرية المعتمدة، والاستعداد الكامل للمنافسات، بما يسهم في تمثيل الدولة بالصورة المشرفة.